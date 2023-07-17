نتنياهو: "الجيش تابع للحكومة وليس العكس"

"لا يمكن أن تكون هناك جماعة داخل الجيش تهدد الحكومة المنتخبة . لن تقبل الحكومة الرفض وستعمل ضده لضمان سلامة أطفالنا "

انعقد اجتماع مجلس الوزراء، صباح اليوم الأثنين، بعد تأجيله بسبب نقل رئيس الوزراء نتنياهو إلى المستشفى يومي السبت والأحد.

في بداية الجلسة، هاجم نتنياهو بقوة رسائل الرفض التي وقّعها قادة ومجندون من الجيش الإسرائيلي وجيش الاحتياط. وقال "في الديمقراطية، يخضع الجيش للحكومة وليس العكس، بينما في النظام العسكري تكون الحكومة تابعة للجيش، أو بشكل أدق لمجموعة داخل الجيش. وهذا هو الفرق الأساسي بين الديمقراطية و نظام عسكري".

وأضاف: "التحريض على العصيان والعصيان بحد ذاته مخالف للديمقراطية، لا يمكن أن تكون هناك جماعة داخل الجيش تهدد الحكومة المنتخبة . لن تقبل الحكومة الرفض وستعمل ضده لضمان سلامة أطفالنا ".

وأضاف رئيس الحكومة: "أسمع الأصوات في الجمهور وأصغي إليها، نحن جميعًا نحمل العلم بكل فخر، ونريد جميعًا الحفاظ على دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".