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الرئيس التركي: "ليس بإمكاننا الخروج من سوريا الآن، فنحن نكافح الإرهاب هناك"

i24NEWS

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي خلال قمة الناتو في فيلنيوس في 12 يوليو 2023.
Ludovic MARIN / AFPالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي خلال قمة الناتو في فيلنيوس في 12 يوليو 2023.

هناك ثلاث قضايا مهمة لتركيا في سوريا، وهي محاربة الإرهاب، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، واستمرار المفاوضات بين السلطة والمعارضة"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه "ليس بإمكاننا الخروج من سوريا الآن، فنحن نكافح الإرهاب هناك" مشيرا إلى أن الرئيس السوري "يريد أن تخرج تركيا من سوريا، وهذا ليس ممكنا"مؤكدا على أن "هناك ثلاث قضايا مهمة لتركيا في سوريا، وهي محاربة الإرهاب، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، واستمرار المفاوضات بين السلطة والمعارضة".

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وتطرق الرئيس التركي إلى إمكانية اللقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدا على أن مثل هذا اللقاء يعتمد على موقف الأسد من تركيا.

وكان أردوغان، قد أكد خلال خطاب الفوز بولاية جديدة في مايو/اسار المنصرم، الذي ألقاه من شرفة المجمع الرئاسي في أنقرة أن "مشروع العودة الطوعية لمليون سوري، عبر بناء وحدات سكنية في شمال غربي سوريا، ستتيح إعادة مليون لاجئ سوري من تركيا خلال 3 سنوات".

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في المقابل، ترفض الرئاسة السورية عقد لقاء رسمي بين الرئيسين ما لم تلبِ أنقرة مطالب دمشق، والتي تتمثل بالخروج من الأراضي السورية في شمال غربي سوريا ووقف دعم الفصائل المسلحة.

وفي السياق عقد نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا عدة لقاءات بهدف تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، إلا أن سوريا تشترط انسحاب القوات التركية من كامل أراضيها.

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