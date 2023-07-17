العراق: العثور على أول موقع لتصنيع "كبتاغون" جنوب البلاد على الحدود مع السعودية

أصبحت المناطق الواقعة في وسط وجنوب العراق على الحدود مع إيران طرقًا رئيسية لتهريب المخدرات ، بما في ذلك الميثامفيتامين الكريستالي.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، العثور على موقع لتصنيع الكبتاغون في محافظة المثنى جنوب البلاد على الحدود مع السعودية، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت: “اليوم، وربما لأول مرة ، تم العثور على مختبر يتم فيه إنتاج الكبتاغون”، وتابع "العثور على المختبر يظهر أن هناك عرضًا من قبل البعض لإطلاق إنتاج (الكابتاغون) في البلاد”.

ولم تعلن الوزارة عن أي اعتقالات لكنها قالت إن الموقع يحتوي على آلات قادرة على إنتاج حبوب الكابتاغون بالإضافة إلى 27.5 كيلوغرام من المواد الخام.

أصبحت المناطق الواقعة في وسط وجنوب العراق على الحدود مع إيران طرقًا رئيسية لتهريب المخدرات ، بما في ذلك الميثامفيتامين الكريستالي.

JOSEPH EID / AFP حبوب ككابتاغون

الغالبية العظمى من الكبتاغون في المنطقة، والذي اشتق اسمه من تعاطي المخدرات بشكل قانوني لمكافحة الخدار، يتم إنتاجه في سوريا – جارة عراقية أخرى – ولبنان.ومن جهنها قالت سوريا في اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مايو/ أيار إنها مستعدة “لتعزيز التعاون” مع الأردن والعراق “المتأثرين بتهريب المخدرات والتهريب عبر الحدود السورية”.

وكانت قوات الأمن العراقية، قد فككت، الجمعة المنصرم،"عصابة دولية لتهريب المخدرات” واعتقلت ثلاثة من أعضائها في محافظة المثنى. كما تم ضبط مليوني حبة كبتاغون.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قد أعلن في مؤتمر دولي لمكافحة المخدرات في الشرق الأوسط، الجمعة المنصرم، إلى فرض عقوبات كبيرة على سوريا، قائلا إن"آفة المخدرات تصيب العديد من الدول في منطقتنا، مما يؤدي إلى تدهور كثير من الشباب إلى الإدمان، وحياة الجريمة، وفي كثير من الأحيان إلى الإرهاب. لقد أوضحت اليوم أن الجاني الرئيسي في توزيع عقار الكبتاغون هو نظام الأسد ويجب محاسبته على أفعاله وفرض عقوبات كبيرة على نظام توزيع المخدرات".