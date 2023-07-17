حركة الجهاد: قوات السلطة الفلسطينية تعتقل 5 من أعضاء الحركة في جنين

حركة الجهاد:"الاعتقالات الأخيرة ترفع العدد الإجمالي لأعضاء الحركة الذين اعتقلتهم السلطة الفلسطينية منذ المداهمة إلى عشرة أشخاص".

قال المتحدث باسم حركة الجهاد داود شهاب، اليوم الاثنين، إن "قوات الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية اعتقلت خمسة من عناصر الحركة في جنين الليلة المنصرمة، مشيرا إلى أن الاعتقالات الأخيرة ترفع العدد الإجمالي لأعضاء الحركة الذين اعتقلتهم السلطة الفلسطينية منذ المداهمة إلى عشرة أشخاص".

مما يؤكد الخلافات بين الفصائل في الضفة الغربية بعد أسبوعين من قيام إسرائيل بأكبر مداهمة لها هناك منذ سنوات.

وأضاف أن جماعته كانت تحاول تأمين إطلاق سراحهم من خلال التحدث إلى "العقلاء" في حركة فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس وتهيمن على السلطة الفلسطينية.

وضغطت إسرائيل، التي تقول إن مداهمتها استهدفت المسلحين، على السلطة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حركة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة ولديها مقاتلون في الضفة الغربية.

ولم ترد إسرائيل أو قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، التي تدير مناطق من الضفة الغربية بشكل محدود، على أنباء الاعتقالات بعد.

وفي السياق أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستطلق خلال الأيام المقبلة حملة اعتقالات واسعة ضد المسلحين في شمالي الضفة الغربية، والتي ستكون على وجه الخصوص في مدينة جنين، يأتي هذا بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء الى مدينة جنين.

وذكر التقرير ان إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقوا على خطة في إطارها ستعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية على منع إطلاق النار تجاه القوات الإسرائيلية من جنين ومن مخيم جنين، وسيعملون على إحباط محاولات نمو مجموعات مسلحة جديدة، ومن الأهداف الأخرى، هي إحباط اي تصاعد لقوة حماس بالضفة الغربية- والذي سيؤدي الى انهيار السلطة الفلسطينية.

وبعد العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في جنين، تعهد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الأربعاء، في أول زيارة له لمدينة جنين ومخيمها منذ أكثر من عشر سنوات بإعادة الإعمار "فورا"