حادث غير عادي بمطار بن غوريون: طائرة شحن تصطدم بمركبة وتصيب جناح طائرة أخرى

لحسن حظ سائق المركبة فإن طائرة الشحن لم تصطدم فيه خلال هذا الحادث الغير عادي

وقع حادث طرق غير عادي الليلة الماضية (الأحد حتى الاثنين) في مطار بن غوريون، واصطدمت طائرة شحن في مركبة وأصابت جناح طائرة شحن أخرى كانت واقفة بالقرب من الطائرة.

الطائرة التي اصطدمت بطائرة الشحن الأخرى والمركبة هي طائرة شحن من طراز بوينغ 747 تابعة لشركة خطوط الطيران البلجيكية"تشالينغ"،سارت فوق مركبة الشحن التي قادتها الى نقطة الإطلاق في الجزء الشرقي من المطار، ولحسن الحظ لم تصطدم بالسائق.

بعد الاصطدام بالمركبة، اصيبت طائرة شحن تابعة لشركة الإرساليات FedEx، الطائرة من طراز بوينغ 747 أيضا، اصيبت بجناحها بينما كانت متوقفة في منطقة الشحن. هيئة تحقيق سلامة الطيران فتحت تحقيقا في الحادث.