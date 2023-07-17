رئيس الحكومة الاسرائيلية يجتمع مع قادة قبرص واليونان الأسبوع القادم

وبعدها من المتوقع ان يزور نتنياهو كل من تركيا ودولة الامارات العربية

ينطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأسبوع القادم في أول زيارة له الى الخارج منذ عدة أشهر، سيزور خلالها نتنياهو قبرص ومن المتوقع أن يمكث هناك من الأربعاء حتى الجمعة بغرض إجراء اجتماع ثلاثي مع رئيس قبرص نيقوس كريستودوليديس ورئيس حكومة اليونان كرياكوس ميتشوتكيس، وستنضم له خلال الزيارة زوجته سارة.

اضافة الى زيارة قبرص، تمت دعوة نتنياهو حتى الآن الى زيارة تركيا، الصين، ودولة الإمارات العربية. وقال مسؤولون لموقع "واينت" بأن هناك اتصالات ايضا لزيارات أخرى بما يشمل دول اسمها لم يذكر حتى الآن.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجرى في شهر آذار/مارس الماضي سلسلة زيارات في اوروبا، خصوصا في نهايات الأسبوع، حيث استغل هذه الزيارة بالمناقشة مع قادة فرنسا، ايطاليا، ألمانيا وبريطانيا بكل ما يتعلق بايران، بحسب ما صرح به مسؤولون أمنيون مطلعون. ومنذ ذلك الوقت لم يخرج نتنياهو الى اية زيارة سياسية الى الخارج، رغم كل الاتصالات التي جرت مع عدد من الدول.