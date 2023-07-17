وزير الأمن الإسرائيلي يوقع على ثلاثة أوامر اعتقال إدارية بحق ثلاثة مستوطنين

ينضم الثلاثة الى خمسة معتقلين إداريين آخرين ، ويشار الى اثنين منهم اعتقلا قبل أسبوعين وأطلقت المحكمة سراحهم

وقع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت على ثلاثة أوامر اعتقال إدارية لمستوطنين، مشتبهين بارتكاب أنشطة "إرهاب قومي". فترات الاعتقال في هذه المذكرات بلغت نصف عام، أربعة أشهر وثلاثة أشهر.

ويشار الى أن اثنين من المعتقلين اليوم، اعتقلوا قبل أسبوعين وتم إطلاق سراحهم بعد قرار صادر عن المحكمة، الذي أقر عدم تمديد اعتقالهم. اعتقل الاثنين صباح اليوم مع مشبته ثالث، لكن الثلاثة لم يعرضوا أمام نقاش في المحكمة وذلك بعد توقيع وزير الأمن على أوامر الاعتقال الإدارية.

ينضم المعتقلون الثلاثة اليوم الى خمسة معتقلين إداريين آخرين، والذين اعتقلوا بموجب تعليمات من وزير الأمن الإسرائيلي غالانت بعد العملية في مستوطنة "عيلي" قبل عدة أسابيع.