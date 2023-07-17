محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة بعد تعرض سفن شحن تجارية للاحتجاز أو المضايقة من جانب إيران في الأشهر القليلة الماضية.

قالت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة سترسل مقاتلات إضافية من طرازي إف-35 وإف-16 إلى جانب بارجة حربية إلى الشرق الأوسط، في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة بعد تعرض سفن شحن تجارية للاحتجاز أو المضايقة من جانب إيران في الأشهر القليلة الماضية.

وأوضحت سابرينا سينج المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية للصحافيين "يعزز البنتاغون وجودنا وقدرتنا على مراقبة (مضيق هرمز) والمياه المحيطة".

يأتي هذا بعد قرار أميركا بإرسال طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى الخليج نهاية الأسبوع لتعزيز الطائرات المسلحة من طراز A-10 التي تقوم بدوريات هناك منذ أكثر من أسبوع.

وكان مسؤول عسكري أميركي قد كشف قبل أيام، أن الولايات المتحدة سترسل طائرات "إف 16" إلى منطقة الخليج في نهاية الأسبوع الجاري، لتوفير غطاء جوي للسفن في مضيق هرمز ومنع احتجازها من إيران.

أشار المسؤول الأميركي إلى أن هناك تنسيقا متزايدا بين إيران وسوريا وروسيا لحمل القوات الأميركية عن التخلي عن نقاط تمركزها في شمال سوريا.

وكان قائد سلاح البحرية بالحرس الثوري الايراني، قد كشف في شهر مايو/أيار المنصرم، أن سفنه الحربية زودت بصواريخ كروز بحرية من انتاج ايراني يبلغ مداه 2000 كيلومترات. وصرح العميد علي رضا تنكسيري لوكالة "تسنيم" السبت أن الصاروخ المعروف باسم قادر 474 تم تركيبه على السفينة الحربية "شهيد مهداوي".