"يوم التشويشات في إسرائيل": المتظاهرون ينزلون إلى الشوارع للاحتجاج على خطة الإصلاح القضائي

يخطط منظمو الاحتجاجات "لأعمال متنوعة وحازمة تهدف إلى وضع حد للإصلاح القضائي". ومن المتوقع أن تغلق الطرق في جميع أنحاء البلاد.

بدأ آلاف الإسرائيليين النزول إلى وسط تل أبيب في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء حيث تم الإعلان عن "يوم التشويشات" في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على خطة الإصلاح القضائي، ويخطط منظمو الاحتجاجات "لأعمال متنوعة وحازمة تهدف إلى وضع حد للإصلاح القضائي". ومن المتوقع أن تغلق الطرق في جميع أنحاء البلاد.

وكان من المقرر في البداية أن يكون "يوم المقاومة" أمس الاثنين ولكن تم تأجيله. وبحسب المنظمين، فإن احتجاجات، اليوم الثلاثاء "ستبدأ أسبوعا غير مسبوق من المقاومة المدنية والعصيان على الإصلاح القضائي".

Chaim Goldberg/Flash90 إسرائيليون يغلقون مدخل وزارة الدفاع في تل أبيب احتجاجا على الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة.

ودعا قادة المعارضة الإسرائيليين إلى تصعيد الاحتجاجات بينما يمضي الائتلاف الحكومي قدما في خططه لإلغاء بند "حجية المعقولية" بهدف منع إبطال قرارات الحكومة والوزراء على أساس "معقوليتها".

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون ليصبح قانونًا بنهاية الشهر الوشيك، في وقت سابق من ،الأحد المنصرم، تم حذر وزير الأمن لإسرائيلي يوآف غالانت جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بعدم الحضور إلى الخدمة إذا تم تمرير التشريع، مما أثار مخاوف بشأن جاهزية الجيش.