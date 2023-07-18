الرئيس الإسرائيلي في زيارة رسمية للولايات المتحدة

هرتسوغ:"سأتحدث عن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وهي علاقة عميقة تقوم على قيم مشتركة تعود إلى الأجيال وتتجاوز الإدارات والحكومات"

غادر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أمس الإثنين، مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل، متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، حيث ستكون المحطة الأولى في الرحلة في واشنطن ثم يومين من الاجتماعات في نيويورك.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنطوني بلينكين ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن سيلتقون مع هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، في الساعة 8:10 مساءً بتوقيت القدس.

وأمد البيت الأبيض على أن زيارة هرتسوغ "ستسلط الضوء على شراكتنا الدائمة وصداقتنا". وأضافت أن بايدن "سيعيد التأكيد على الالتزام الصارم للولايات المتحدة بأمن إسرائيل".

كما سيلقي هرتسوغ كلمة نادرة أمام جلسة مشتركة للكونغرس، "للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لقيام دولة إسرائيل وإعادة التأكيد على العلاقة الخاصة بين بلدينا".

ومن جهته قال يتسحاق هرتسوغ "سأروي القصة الإسرائيلية المثيرة والمذهلة، وسأتحدث عن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وهي علاقة عميقة تقوم على قيم مشتركة تعود إلى الأجيال وتتجاوز الإدارات والحكومات".

ومن الامنتظر أن يسافر هرتسوغ إلى نيويورك بدعوة من رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، ورئيس مجلس النواب الحالي كيفين مكارثي، وفقًا للمتحدث باسم الرئيس، في ثاني زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه في عام 2021.

وستنتهي زيارته في 22 يوليو/تموز الجاري، بعد سفره إلى نيويورك للقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وقادة نيويورك وأعضاء الجالية اليهودية.

تأتي زيارة هرتسوغ وسط التوترات حول إيران والخلاف حول السياسة الداخلية الإسرائيلية، حيث حظيت الزيارة بأهمية كبيرة، لا سيما بسبب محاولات إدارة بايدن إنقاذ صفقة من شأنها إعادة السيطرة الدولية على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، وهو ما تعارضه إسرائيل.