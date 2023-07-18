رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي: "أولئك الذين يدعون إلى عدم التعبئة يضرون بالجيش وأمن البلاد"

"التحديات الأمنية تتطلب منا أن نكون مستعدين للغاية، وحتميتنا أن نحافظ على استعدادنا وتماسكنا، أولئك الذين يدعون إلى عدم التعبئة يضرون بالجيش الإسرائيلي وأمن الب

حذر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هيرزي هاليفي، من الأضرار التي قد تنشأ من جنود الاحتياط الذين يعارضون خطة الإصلاح القضائي، جاء ذلك في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي.

وقال هاليفي إن "التحديات الأمنية تتطلب منا أن نكون مستعدين للغاية، وحتميتنا أن نحافظ على استعدادنا وتماسكنا، أولئك الذين يدعون إلى عدم التعبئة يضرون بالجيش الإسرائيلي وأمن البلاد".

وفي السياق أصيبت متظاهرة بجروح بالغة جراء اصطدامه بسيارة في مفرق رعنانة، صباح اليوم الثلاثاء، خلال "يوم التويشات" ضد خطة الحكومة للإصلاح القضائي. ونُقلت المرأة ، في الأربعينيات من عمرها، إلى مستشفى بيلينسون في حالة حرجة، وفقًا لبيان نجمة داوود

وكان آلاف الإسرائيليين قد نزلوا إلى وسط تل أبيب في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء حيث تم الإعلان عن "يوم التشويشات" في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على خطة الإصلاح القضائي، ويخطط منظمو الاحتجاجات "لأعمال متنوعة وحازمة تهدف إلى وضع حد للإصلاح القضائي". ومن المتوقع أن تغلق الطرق في جميع أنحاء البلاد.

وخلال انعقاد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، صباح أمس الأثنين، هاجم نتنياهو بقوة رسائل الرفض التي وقّعها قادة ومجندون من الجيش الإسرائيلي وجيش الاحتياط. وقال "في الديمقراطية، يخضع الجيش للحكومة وليس العكس، بينما في النظام العسكري تكون الحكومة تابعة للجيش، أو بشكل أدق لمجموعة داخل الجيش. وهذا هو الفرق الأساسي بين الديمقراطية و نظام عسكري".