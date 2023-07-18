السعودية تبرم عقد شراء طائرات مسيرة مع شركة "بايكار" التركية

وقع "عقدَي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع على طائرات مسيَّرة؛ بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة،

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، صباح اليوم الثلاثاء، أنه وقع "عقدَي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع على طائرات مسيَّرة؛ بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية".

ووقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتفاقيات تعاون في مجالات استثمارية ودفاعية أبرزها شراء المملكة طائرات مسيّرة تركية، في أعقاب مباحثات رسمية أجرياها في مدينة جدة، على ما أفاد الإعلام الرسمي صباح الثلاثاء، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت "واس" أن الطرفين وقّعا ثلاث مذكرات تعاون في مجالات الطاقة والاستثمار المباشر والتعاون الإعلامي، وخطة تنفيذية للتعاونِ في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير وعقدين مع شركة "بايكار للتكنولوجيا" للصناعات الدفاعية والجوية، لاسيما الطائرات المسيّرة.

وكان بن سلمان، قد استقبل إردوغان في قصر السلام في جدة على ساحل البحر الأحمر، في مستهل جولة إقليمية للرئيس التركي تشمل قطر والإمارات.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ الزعيمين أجريا "جلسة مباحثات رسمية ولقاءً ثنائياً" شهدا "استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات".وعرض الجانبان "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

وهذه الزيارة الثانية لإردوغان للسعودية منذ المصالحة بين البلدين في نيسان/أبريل 2022، إثر قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018 والتي أحدثت شرخا بين القوتين الاقليميتين.