إسرائيل تخصص ميزانية "غير مسبوقة" للحفاظ على المواقع الأثرية في الضفة الغربية

رحب إيتمار بن غفير بالقرار، مشيرا إلى أنه مع خطة 30 مليون شاقل التي تم تبنيها بالفعل في وقت سابق من هذا العام لتحديث موقع سبسطية

افقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الاثنين، على تخصيص مبلغ مبدئي قدره 120 مليون شاقل لتمويل خطة شاملة للحفاظ على المواقع الأثرية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، بما في ذلك بقايا قصور المكابيين في ضواحي مدينة أريحا الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل اجتماع مجلس الوزراء، أمس الإثنين، إن "الحكومة ستستثمر ميزانية كبيرة في إعادة تأهيل وصيانة المواقع التراثية في الضفة الغربية، بما في ذلك استخدام الكاميرات والطائرات بدون طيار" ، مؤكدا أن هذه المبادرة "غير مسبوقة". من هذا المبلغ، سيتم تخصيص 17 مليون شاقل لـ "ترميم المواقع الأثرية التي تضرر من الفلسطينيين".

وأفاد نتنياهو أنه "في كل ركن من أركان الضفة الغربية، يكفي وضع الأشياء بأسمائها الحقيقية في الأرض، والكشف عن المكتشفات الأثرية التي تشهد على الجذور العميقة للشعب اليهودي في أرض إسرائيل ".

ومن جهته رحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالقرار، مشيرا إلى أنه مع خطة 30 مليون شاقل التي تم تبنيها بالفعل في وقت سابق من هذا العام لتحديث موقع سبسطية، أوفت الحكومة بوعدها بإنفاق 150 مليون شاقل إجمالا "لتعزيز الحماية". المواقع القديمة في الضفة الغربية ".

كما رحب رئيس مجلس يشع ممثلا للسلطات المحلية في الضفة الغربية شلومو نيمان، بالمبادرة قائلا: "هذه أخبار مهمة لتراثنا الوطني في الضفة الغربية، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة من أجل وضع حد للتوسع الكبير- على نطاق واسع من النهب والتدمير الذي تقوم به السلطة الفلسطينية. نأمل أن يؤدي تعزيز هذه المواقع وتطويرها إلى منع المحو المتعمد لآلاف السنين من تاريخنا ، وأن تربط يهودا والسامرة بكل جيل المستقبل من دولة إسرائيل ".

هناك حوالي 3000 موقع أثري في الضفة الغربية ، 80 في المئة منها في المنطقة ج الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي والمدنية.

وفي السياق قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، إن"منطقة (ج) يجب أن تكون ضمن الحدود النهائية للدولة الفلسطينية" واتهم إسرائيل "بمحاولة الاستيلاء على هذه المواقع لإحباط السيادة الفلسطينية في هذه المنطقة"، داعياً اليونسكو للتدخل.