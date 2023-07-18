خاص:جنرال إسرائيلي في لواء غولاني يرد على شريط حزب الله

وكان حزب الله أصدر شريطا مصورا يحاكي عملية اجتياح لبلدات في الجليل ومناطق تحت السيطرة الإسرائيلية

صرح قائد عسكري في لواء غولاني الإسرائيلي لقناة i24NEWS, بأن شريط حزب الله المُصور الذي يحاكي عملية اجتياح لبلدات في الجليل ومناطق تحت السيطرة الإسرائيلية ليس إلا محاولة استفزاز أخرى "بائسة" من قبل الحزب.

وذكر أن المواجهة حال اندلعت ستقع حتمًا في الأراضي اللبنانية، نسبة إلى تفوق قدرات الجيش، سيما وحدة غولاني المصنفة على انها أقوى وحدات النخبة والمشاة، عدا عن تقدم الأسلحة والآليات العسكرية, بينها مدرعة النمور من نوع مركافا المُعدة لنقل الجند إلى أرض العدو والتي تحولت إلى إحدى أبرز رموز كتيبة غولاني منذ دخولها الخدمة عام 2008.

وتابع: "الجيش على جهوزية تامة للمواجهة وموحد في وجه التهديدات، وأي اعتقاد بأنه بات أضعف بسبب الأزمة السياسية فهو اعتقاد واهم وخاطئ، كما أن حافز وروح القتال لدى جنودنا عالية جدًا وعملنا مؤخرًا على تحسين ظروف الخدمة".

ويذكر أن وحدة غولاني شاركت في جميع حروب إسرائيل أمام الدول العربية، ولعبت دورًا هامًا في العام 1967 بالسيطرة على الجولان والضفة الغربية وشبه جزيرة سيناء.