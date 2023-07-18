نحو 161 ضابط احتياط بسلاح الجو الإسرائيلي يعلنون برسالة عن "توقفهم عن التطوع بخدمة الاحتياط

الضباط بحسب الرسالة ممن كانوا في طليعة المهمات لسلاح الجو الاسرائيلي على مدار سنوات طويلة

دائرة الاحتجاجات ضد الاصلاحات القضائية في إسرائيل تتسع، وذلك بعد بعث 161 ضابط احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي رسالة يعلنون خلالها أنهم :"يتوقفون عن التطوع في خدمة الاحتياط".

وقالت الرسالة :"نحن الموقعون أدناه، 161 غضو في القلب العملياتي لمقر قيادة سلاح الجو يعلنون عن التوقف الفوري لتطوعهم في خدمة الاحتياط. نحن مجموعة من جنود الاحتياط الذي كانوا في طليعة التفكير، التخطيط والتحكم بالهدوء والعمليات القتالية للقوات الجوية لعقود من الزمن.نحن نخدم في مقر القوات الجوية وخارجها ، ومن بيننا أعضاء الطاقم الجوي والمراقبين ومشغلي الطائرات بدون طيار وضباط المخابرات وغيرها من المناصب. في نهاية آذار/مارس 2023 ، تم تمرير قانون "تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة" في القراءة الأولى في الكنيست. أقر الكنيست يوم الثلاثاء ، 11 تموز/يوليو 2023 ، القراءة الأولى للقانون "لإلغاء سبب المعقولية".

وانهوا رسالتهم :"إن الموافقة النهائية على هذه القوانين ، وإدراجها في كتاب قوانين دولة إسرائيل ، هي عملية رسمية وقصيرة ، لكنها ستغير بشكل كبير جوهر ووجه الدولة ، وستحولها من دولة ديمقراطية إلى دولة ديمقراطية دكتاتورية ".

وقال مسؤولون مطلعون على إعداد الرسالة بحسب "واينت" إن قائد سلاح الجو تومر بار تلقى التبليغ اليوم وإنه على الأقل قسم من الموقعين عليها دعموا الرسالة من خلال رسائل شخصية لقادتهم المباشرين.

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