الرئيس التركي يلتقي أمير قطر ويهديه سيارة "توغ" التركية

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أنه جرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

إلتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارة رسمية لقطر حيث بحث الجانبان "العلاقات الاستراتيجية المتنامية، وسبل دعمها وتطويرها نحو آفاق أرحب ومجالات جديدة واعدة".

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أنه جرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن واستقرار المنطقة والعالم".وأهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، سيارة "توغ" المصنوعة محليًا في تركيا، وقدم السيارة ذات اللون الأزرق للشيخ تميم قبل مباحثاتهما الثنائية وعلى مستوى الوفود في قصر لوسيل بالعاصمة الدوحة.

وتفحص الزعيمان السيارة لفترة في باحة القصر، قبل توجههما إلى المبنى الذي جرى اللقاء الثنائي فيه.

كما أطلع أمير قطر الرئيس أردوغان على الكرة التي لُعب بها نهائي كأس العالم بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، وتحمل توقيع نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك خلال اللقاء الثنائي الذي جمعهما.

وشهدت العلاقات القطرية - التركية تطوراً متقدماً خلال السنوات القليلة الماضية في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والعسكرية والاقتصادية.وتعززت العلاقات بتوقيع الكثير من الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تغطي التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأسهمت في إضفاء أجواء من الاستمرارية والنمو في مسار العلاقات بين البلدين.