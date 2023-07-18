هذه المسيرة ستتواصل على مدار أربعة ايام ويخطط المتظاهرون الوصول الى القدس يوم السبت

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال 61 متظاهرا خلال الاحتجاجات في أنحاء إسرائيل اليوم وذلك للاشتباه بإخلالهم بالنظام العام، كما تم مساء اليوم إغلاق عدد من الطرق المركزية من أبرزها شارع ايالون الرئيسي في مدينة تل أبيب بالاضافة الى طرق أخرى في المدينة، والتي فتحت لاحقا.

وشارك عشرات الألاف اليوم في المظاهرات والفعاليات في كافة أنحاء إسرائيل في إطار يوم الاحتجاجات الذي إطلق عليه المنظمون اسم "يوم المقاومة"، وتخلل ذلك إغلاق العديد من الطرق المركزية، والتي عملت الشرطة على فتحها وتفريق المظاهرات باستخدام وسائل تفريق التظاهر بما يشمل استخدام المياه العادمة.

في المقابل انطلق مئات المتظاهرين مساء اليوم في مسيرة على الأقدام من شارع كابلان في تل أبيب الى مدينة القدس، وهي مبادرة أطلقتها بروفيسور شكما برسلر من قادة الاحتجاج ضد الثورة القضائية وتهدف المسيرة التي تستمر أربعة ايام الوصول السبت الى القدس، استعدادا لعملية التصويت التي ستجري في الكنيست الأحد.

منظمو الاحتجاج قالوا في بيان إن "الشرطة الإسرائيلية ستتيح اجراء المسيرة الى القدس على طريق ايالون حتى شارع 1 حيث سيسير المتظاهرون في المسار اليميني".

واعلن منظمو الاحتجاجات أنه سيجري غدا في تمام الساعة التاسعة صباحا اجتماعا طارئا لكبار القانونيين ورجال الأمن لمناقشة "بند المعقولية" والذي يشكل في نظرهم "السترة الواقية لضباط الجيش الإسرائيلي من القانون الدولي"، وبعد ساعة من ذلك ستجري مظاهرات للأطباء أمام عدد من المستشفيات، كما ستجري على مدار مظاهرات للعاملين في قطاع الهايتك في أنحاء إسرائيل.

وستقود حركة "بناة البديل" غدا إضرابا للنساء بكل أنحاء البلاد على مدار ساعتين يبدأ الساعة الـ12:00، وفي الساعة الـ15:00 ستجري مظاهرة للصناعات الأمنية أمام قاعدة وزارة الأمن في تل أبيب، وفي المقابل سيتم تسليم رسائل عدم المثول لخدمة الاحتياط للمؤدين الخدمة في المجالات الصحية خارج المكتب الرئيسي في تل هشومير. وستقام الساعة الـ17:00 مظاهرة نسائية في باحة مسرح هبيما في تل أبيب.