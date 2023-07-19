وأكد المصدر نفسه، أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها"

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا، نقلا عن مصدر عسكري اليوم الأربعاء، أن هجوماً جوي منسوب لإسرائيل استهدف محيط العاصمة دمشق، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عنصرين من الجماعات الموالية لإيران وجندياً سورياً قتلا في الضربة الجوية التي نُسبت إلى إسرائيل في دمشق. وأصيب 4 آخرين بجراح متفاوتة.

وقالت الوكالة إنه "حوالي الساعة 00:25 من فجر اليوم نفذت إسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق"، وأضافت نقلا عن المصدر العسكري أن الهجوم "أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأكد المصدر نفسه، أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها"

بدوره، كشف المرصد السوري أن "صواريخ منسوبة لإسرائيل استهدفت مواقع عسكرية قرب مطار الديماس ومنطقة الصبورة، حيث تتواجد في المنطقة كتائب الفرقة الرابعة ومستودعات لحزب الله اللبناني".

وأضاف أن القصف "أدى إلى اندلاع النيران في المواقع المستهدفة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الدمار المزعوم مع اندلاع الحرائق من الغارة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ، كان هذا هو الهجوم العشرين هذا العام.