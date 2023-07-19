إسرائيل :مئات ضباط احتياط من وحدات ميدانية سيوقعون على مستند يعلنون خلاله توقفهم عن التطوع

يأتي هذا بعد إعلان أكثر من 161 ضابط احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي توقفهم عن الخدمة التطوعية العسكرية

اعلن قدامى المحاربين في الوحدات الميدانية أنهم سيجتمعون في باحة متحف تل أبيب وسط إسرائيل لحدث "جماعي" لإعلان عدم تطوعهم، وذكرت القناة N12 أن الحديث يدور عن مئات المتطوعين الذين يودون التوقيع على مستند يعلنون خلاله أنهم لن يمتثلوا الى الخدمة العسكرية التطوعية.

وذكر البيان أن الحدث الغير عادي يقام حول قضية "الخط الأحمر" التي تشغل حاليا مسؤولون أمنيون، معدو الرسالة قالوا إنهم "مصممين على عدم أداء خدمة دكتاتورية" وأضافت :"لا يمكننا التراجع أكثر، آلاف المتطوعين والمتطوعات سيوضحون للحكومة التي تدوس على قيم وثيقة الاستقلال وقيم الجيش الإسرائيلي، وتدمر الديموقراطية، يكفي"

واضافت :"خرقتم الاتفاق مع مواطني ومواطنات دولة إسرئيل وجنود تشكيل الاحتياط" وتابعوا "لقد انتهكتم القواعد والأدوات، إن لم توقفوا فورا التحركات التشريعية المدمرة- واصلوا بدوننا. في مراسم امام بوابة شاؤول في الكرياة سنجتمع بقلب مفطور، وسنوقع سوية على وثيقة لوقف التطوع في خدمة الاحتياط الى أن يتم التدمير الكامل لانقلاب النظام".

هذا الحدث ينظم الى سلسلة من الأحداث المشابهة الأخرى التي انطلقت من أجهزة مختلفة لخدمة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، آخرها كان أعلان 161 ضابط احتياط في سلاح الجو ، عملوا ضباطا في غرف القيادة والتحكم أنه سيتوقفون فعليا عن الخدمة، وبحسب التقديرات يدور الحديث حاليا عن 4000 ضابط احتياط أعلنوا أنهم سيتوقفون عن التطوع في الخدمة العسكرية في حال مواصلة "تشريع الاصلاحات القضائية".