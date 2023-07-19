إسرائيل: إضراب في المستشفيات احتجاجاً على الإصلاح القضائي

وتم الإضراب في القطاع الصحي من الساعة 8 صباحًا حتى 10:30 صباحًا، ووقعت مظاهرات في العديد من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

بتوجيه من نقابة الأطباء الإسرائيلية، إحتج قطاع الصحة في البلاد صباح الأربعاء، على الإصلاح القضائي. وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الطاقم الطبي بنشاط في الحركة المناهضة للإصلاح.

وتم الإضراب في القطاع الصحي من الساعة 8 صباحًا حتى 10:30 صباحًا، ووقعت مظاهرات في العديد من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد. وقالت نقابة الأطباء: "لا صحة بدون ديمقراطية".

هذه الحركة الاحتجاجية من قبل المجتمع الطبي هي جزء من سياق تصلب الحركة المناهضة للإصلاح، بينما تواصل الحكومة العملية التشريعية لتمرير أحد بنود الإصلاح. وتم تسجيل مسيرات واضطرابات أمس الثلاثاء، في جميع أنحاء البلاد، مما أدى بشكل خاص إلى إغلاق العديد من الطرق. وألقي القبض على عشرات المتظاهرين بتهمة الإخلال بالنظام العام، بينما أصيب آخرون بعد أن استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق التجمعات.

علامة أخرى على تسارع الحراك، أعلن مئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي أنهم سيوقعون هذا الأربعاء، على "إعلان عدم التطوع، معربين عن رفضهم الرسمي للخدمة. وقال المتحدث باسمهم "لقد وصلنا إلى خط أحمر. قرارنا حازم: لن نخدم ديكتاتورية".