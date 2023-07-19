طلب موظف في مؤسسة تراث الحائط الغربي، الأب نيقوديموس شنابل، قسيس الكنيسة الألمانية في إسرائيل، إزالة صليبه، معاملة وصفها بأنها "مهينة

وقع حادث غير عادي عند الحائط الغربي، اليوم الأربعاء، مما زاد من حدة التوترات بين المسيحيين واليهود في البلدة القديمة في القدس. أثناء مرافقة وزير التعليم الألماني إلى الموقع، حيث طلب موظف في مؤسسة تراث الحائط الغربي، الأب نيقوديموس شنابل، قسيس الكنيسة الألمانية في إسرائيل، إزالة صليبه، معاملة وصفها بأنها "مهينة".

في مقطع فيديو تم نقله على تويتر من قبل صحفي من صحيفة دير شبيجل الألمانية اليومية، نرى ممثلين محليين يطلبون من المسؤول المسيحي إزالة الرمز الديني الذي يرتديه حول رقبته. وفقًا للأب نيقوديموس ، طُلب منه تغطية صليبه، حيث قيل له إنه "كبير جدًا وغير مناسب في مكان اليهود المقدس".

وعبّر الأب نيقوديموس عن عدم فهمه لهذا الطلب، موضحًا أن إزالة أو تغطية الصليب كان "عملًا صعبًا" واتهمها بعدم احترام دينه وتقييد حقوقه الإنسانية.

بعد الحدث ، كتب رئيس الدير على تويتر: "للأسف، هذه الجولة الصباحية الجميلة للمدينة القديمة لم تنته بشكل جيد. إنه لأمر مؤلم أن نرى كيف يتغير المناخ في هذه المدينة أكثر فأكثر في ظل الحكومة الجديدة. القدس كبيرة بما يكفي الجميع."

ةمن جهتها ردت مؤسسة تراث حائط المبكى على الحادث قائلة: "نحن آسفون على المحنة التي حدثت، حائط المبكى مفتوح للجميع. يجب التأكيد على أنه لا توجد إجراءات أو لوائح بهذا الشأن. في ساحة حائط المبكى. سألت مضيفتنا بأدب عما إذا كان من الممكن تغطية الصليب لتجنب المضايقات مثل تلك التي رأيناها مؤخرًا في المدينة القديمة، احتراما للمكان. لكنها احترمت بعد ذلك رفض ذلك الشخص. ولم يكن الدخول إلى رفض الموقع لهذا الشخص لهذا السبب".

بعد الحادث، قدمت ألمانيا احتجاجًا رسميًا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، والتي اتصلت هي نفسها بشكل عاجل بمؤسسة تراث الحائط الغربي. وقالت مصادر أخرى مرتبطة بإدارة الموقع، إنهم يطلبون دائمًا من الزائرين ذوي الصلبان البارزة تغطيتها احترامًا للمكان، وعدم الإساءة لمشاعر المصلين اليهود"

وعلق سياسيون في القدس على الحادث، قائلين إن "العديد من الأحداث الأخيرة أعطت انطباعًا بوجود عداء بين اليهود والمسيحيين، وأن هذا يضر بشدة بسمعة إسرائيل"

وأعلن الوفد الألماني الذي قاد زيارة الحائط الغربي أنه "متضامن بالكامل مع رئيس الدير ويشاركه قلقه بشأن تقليص المساحة المخصصة لديانات معينة في القدس". وأضافت: "الاحترام المتبادل والتسامح هو ما يجعل المدينة المقدسة فريدة من نوعها".

لكن البعض يدين بالفعل الحديث المزدوج في القس شنابل. قاد رئيس دير البينديكتين في القدس (دورميتيون) والمستشار السابق لوزارة الخارجية الألمانية، حملة بارزة في ألمانيا والعالم المسيحي في الأشهر الأخيرة حول محنة المسيحيين في إسرائيل و"مضايقاتهم".