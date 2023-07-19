انعقاد القمة الخليجية الآسيوية، في ظل تزايد الاهتمام والتنافس الإقليميين والدوليين بدول وسط آسيا الخمس،

انطلقت قبل قليل، مساء اليوم الأربعاء، أول قمة خليجية مع مجموعة دول آسيا الوسطى المعروفة باسم دول"ستان الخمس (C5)"(أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان، بالإضافة إلى قرغيزستان وكازاخستان)، بالتزامن مع اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعكس نقلة نوعية في العلاقات والمكانة الريادية التي تحظى بها المملكة على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي افتتح الجلسة، إن "القمة تأتي تجسيدا للروابط العريقة مع دول آسيا الوسطى"وأضاف "التحديات التي يواجهها عالمنا تستلزم توحيد الجهود لمواجهتها" وتابع "نبارك خطة العمل المشتركة بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى"، وثمن إعلان دول آسيا الوسطى دعم ملف استضافة السعودية معرض إكسبو.

ويأتي انعقاد القمة الخليجية الآسيوية، في ظل تزايد الاهتمام والتنافس الإقليميين والدوليين بدول وسط آسيا الخمس، نظرا إلى موقعها وأهميتها الجيواستراتيجية، والثروات الطبيعية التي تمتلكها هذه الدول بما يؤهلها لقفزات تنموية كبيرة.

وتعقد الدورة بحضور قادة وممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي العربي الست، وهي السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان، وقادة وممثلين عن دول آسيا الوسطى الخمس، وهي أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان، لبحث "تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات".

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبر حسابها على تويتر إن القمة تستهدف "تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع دول آسيا انطلاقا من مبادئ وأهداف مجلس التعاون المنصوص عليها في النظام الأساسي لعام 1981".

كما تهدف القمة إلى "إيجاد نوع من الشراكة وتطوير الآليات لضمان استدامة التشاور والحوار وتطوير التعاون".