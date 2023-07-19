العاهل المغربي يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة المغرب "الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بين بلدينا"

جاء ذلك في رسالة شخصية دافئة شكر فيها الملك إسرائيل على اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، وقال "الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بين بلدينا

دعا العاهل المغربي محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المغرب في رسالة شخصية دافئة شكر فيها الملك إسرائيل على اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، وقال "الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بين بلدينا".

ووصف العاهل المغربي قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه والنظر إيجابيا في فتح قنصلية بمدينة الداخلة بكون قرار “صائب ومتبصر”. وقالت الرسالة"امعالي الوزير الأول، يطيب لي أن أعرب لكم عن خالص شكري وعظيم تقديري على رسالتكم التي أبلغتموني من خلالها بقرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها والنظر إيجابياً في فتح قنصلية لبلدكم في مدينة الداخلة”.

واتفق رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مساء اليوم الأربعاء، على تنسيق موعد قريب من الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المغرب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، في ديسمبر/كانون الأأول من عام 2020 لزيارة إسرائيل، خلال أول اتصال هاتفي بينهما. حيث هنأ الزعيمان بعضهما البعض على استئناف العلاقات بين البلدين وعلى توقيع اتفاقيات التعاون المشترك مع الولايات المتحدة وعلى اتفاقيات التعاون بين البلدين وتحديد الإجراءات والآليات لتطبيق تلك الاتفاقيات. وأشاد نتنياهو ومحمد السادس بالروابط الوطيدة والحارة التي توجد مع يهود المغرب والمواطنين الإسرائيليين المتحدرين من أصول مغربية. كمما شكر نتنياهو ملك المغرب على استضافة الوفد الإسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات.

وكان بيان صادر عن ديوان الملكي المغربي، الإثنين المنصرم، قد أعلن أن العاهل المغربي محمد السادس توصل برسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبلغه من خلالها بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه. وأكد نتنياهو أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة" وشدد على أنه سيتم "إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية".