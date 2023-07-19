مصادر: إيران تتحرك باتجاه الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية المختطفة مقابل عملاء إيرانيين تحتجزهم إسرائيل

كشفت صحيفة العربي الجديد عن أن الباحثة تسوركوف قد اختطفت من قبل مليشيا شيعية مدعومة من إيران في العراق بغية استخدامها كورقة مساومة للضغط على إسرائيل

كشفت صحيفة العربي الجديد الأربعاء عن أن الباحثة الروسية الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف قد اختطفت من قبل مليشيا شيعية مدعومة من إيران في العراق بغية استخدامها كورقة مساومة للضغط على إسرائيل للتوصل إلى صفقة مع إيران يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من العملاء الإيرانيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

ووفقا للصحيفة فإن مصدر مقربا من النخب الحاكمة في كل من العراق وإيران هو من أدلى بتلك المعلومات.

تناولت وسائل الإعلام في إسرائيل مؤخرا موضوع اختفاء الباحثة الإسرائيلية التي تحمل جواز سفر روسي في العراق في إطار عملها الأكاديمي على بحث لأطروحة الدكتوراة تناول الفصائل المسلحة الشيعية في ذلك البلد.

يذكر أن مسألة المساومة قد طفت على السطح في تقارير إسرائيلية حيث تمت الإشارة إلى أن مصادر في "الحشد الشعبي" التابعة للمجموعة الشيعية العراقية المسلحة، قالت لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مفاوضات جارية للإفراج عن الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي تحتجز رهينة في العراق. وزعمت المصادر أن إيران تحاول منذ حزيران (يونيو) الماضي، الضغط على إسرائيل، عبر قناة روسية للإفراج عن معتقل إيراني، في إشارة إلى يوسف شهبازي الذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية على إثر محاولاته تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين في قبرص.

وبحسب التقرير، فقد انقسم العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي إلى مجموعتين بخصوص الباحثة، بعضهم أظهر تعاطفه معها مؤيدا إطلاق سراحها فيما أشار آخرون إلى أهدافها غير المعلنة وأنها كانت تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي على الرغم من عدم وجود دليل.