إسرائيل تطلب من فرنسا ممارسة نفوذها في لبنان "للمساعدة في حل التوترات بشكل فعال وسريع"

كوهين:"فرنسا حليف استراتيجي لدولة إسرائيل يمكن أن تلعب دورًا مركزيًا في توسيع اتفاقيات إبراهيم وإضافة دول جديدة. في افريقيا والشرق الاوسط الى دائرة السلام ".

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، إن "طلبت من صديقتي وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ممارسة نفوذ فرنسا في لبنان للمساعدة في حل التوترات بشكل فعال وسريع" وأضاف أن "محاربة التهديد الإيراني تتطلب تحرك المجتمع الدولي بأسره الآن" وتابع إن"استفزاز حزب الله الإرهابي على الحدود اللبنانية يمكن أن يتحول إلى مواجهة عسكرية"

وأكد كوهين على أن "اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر هو الخطوة الصحيحة للتصدي للانتهاكات الإيرانية في المجال النووي".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قد التقى مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا في باريس، اليوم الأربعاء، وناقشا معا "حزب الله والبرنامج النووي الإيراني"،

وأشارت الخارجية الإسرائيلية في بيان إلى أن"العلاقات الدبلوماسية والأمنية بين إسرائيل وفرنسا ذات أهمية قصوى لكلا البلدين وللاستقرار الإقليمي. وفرنسا حليف استراتيجي لدولة إسرائيل يمكن أن تلعب دورًا مركزيًا في توسيع اتفاقيات إبراهيم وإضافة دول جديدة. في افريقيا والشرق الاوسط الى دائرة السلام ".