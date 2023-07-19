البيت الأبيض يؤكد أن بايدن طلب من نتنياهو وقف خطة الإصلاح القضائي

د مستشار نتنياهو للأمن القومي تساحي هنغبي، على مقال فريدمان بالقول إن "التعليقات المنسوبة إلى الرئيس الأمريكي لم يتم ذكرها في المكالمة الهاتفية"

أكد مسؤولون كبار في إدارة جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، التصريحات المنسوبة إلى الرئيس الأمريكي في مقال كتبه الصحافي توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز، قال فيه أن "جو بايدن حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وقف تشريعات حكومته الهادفة إلى الاصلاح القضائي".

كما أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي صحة التصريحات المنسوبة لبايدن لتوماس فريدمان. ومع ذلك، لم يرحب المسؤولون في واشنطن بالبيان الرسمي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء بعد المكالمة بين نتنياهو وبايدن، والذي اقترح فيه نتنياهو اعتماد مشروع قانون يحد من المراجعة القضائية للإجراءات الحكومية.

ورد مستشار نتنياهو للأمن القومي تساحي هنغبي، على مقال فريدمان بالقول إن "التعليقات المنسوبة إلى الرئيس الأمريكي لم يتم ذكرها في المكالمة الهاتفية" وقال هنغبي إن "الاتصال بين الزعيمين وصف بأنه جيد وصادق وبناء".

أثار هذا الموقف قلق واشنطن التي تصر على وقف العملية وإخضاعها لاتفاق أوسع وتسوية حقيقية. استغل الرئيس بايدن اجتماعه مع توماس فريدمان، الذي تم الترتيب له مسبقًا، لإعادة تأكيد موقفه.

يأتي هذا التوضيح من البيت الأبيض في أعقاب مزاعم المسؤولين في إسرائيل بأن رسالة بايدن التي طالبت بوقف التشريع على الفور لم يتم نقلها خلال المكالمة.

بشكل منفصل، أبلغ نتنياهو بايدن أن الكنيست سينتهي من التشريع المعلق في الأسبوع التالي، بينما يسعى للحصول على إجماع عام واسع خلال فترة الراحة للمضي قدمًا في العملية.