متظاهرون في بغداد يشعلون النار في السفارة السويدية

قالت السفارة "أصدرت الحكومة العراقية تعليمات للأجهزة الأمنية المعنية بإجراء تحقيق عاجل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث والتعرف على الفاعل"

أضرم محتجون عراقيون النار بالسفارة السويدية في العراق، الواقعة في المنطقة الخضراء ببغداد، وفق تقارير في وقت مبكر من يوم الخميس.

وتأتي الحادثة بعد التهديد المثير للجدل بحرق القرآن في السويد، مع التخطيط لمظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وردا على ذلك اندلعت احتجاجات نظمها الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر.

ندد مسؤولون عراقيون بالحادث ودعوا إلى محاسبة الضالعين بذلك وتقديمهم للعدالة.

وقالت السفارة في بيان "أصدرت الحكومة العراقية تعليمات للأجهزة الأمنية المعنية بإجراء تحقيق عاجل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث والتعرف على الفاعل".

يذكر أن المنطقة الخضراء في بغداد، وهي جزء من المدينة الذي يضم مقار الحكومة والسفارات الأجنبية، تعتبر موقعًا للعديد من الهجمات على مر السنين.

يتبع...