English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

مقتل فلسطيني في اشتباكات مع القوات الاسرائيلية في نابلس

i24NEWS

دقيقة 2
فلسطينيون يغلقون الشوارع المؤدية إلى قبر يوسف في مدينة نابلس بالضفة الغربية
Nasser Ishtayeh/Flash90فلسطينيون يغلقون الشوارع المؤدية إلى قبر يوسف في مدينة نابلس بالضفة الغربية

قتل فلسطيني في اشتباك مسلح مع جنود اسرائيليين فجر اليوم الخميس في نابلس، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني

قتل فلسطيني في اشتباك مسلح مع جنود اسرائيليين فجر اليوم الخميس في نابلس، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وذكرت تقارير إعلامية عربية أن 35 آخرين على الأقل أصيبوا في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.

Video poster

عملت قوات الأمن الإسرائيلية في المدينة الواقعة في الضفة الغربية على حماية زيارة المصلين اليهود إلى قبر يوسف في نابلس وهو موقع ديني يشعل بين الفينة والأخرى مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على خلفية تلك الزيارات.

يتبع...

تلقت هذه المقالة 0 تعليق