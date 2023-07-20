مقتل فلسطيني في اشتباكات مع القوات الاسرائيلية في نابلس

قتل فلسطيني في اشتباك مسلح مع جنود اسرائيليين فجر اليوم الخميس في نابلس، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني

قتل فلسطيني في اشتباك مسلح مع جنود اسرائيليين فجر اليوم الخميس في نابلس، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وذكرت تقارير إعلامية عربية أن 35 آخرين على الأقل أصيبوا في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.

عملت قوات الأمن الإسرائيلية في المدينة الواقعة في الضفة الغربية على حماية زيارة المصلين اليهود إلى قبر يوسف في نابلس وهو موقع ديني يشعل بين الفينة والأخرى مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على خلفية تلك الزيارات.

يتبع...