الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعتقل خمسة مطلوبين فلسطينيين ويصادر أسلحة

اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك الليلة الماضية خمسة مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية وعملوا على تأمين دخول المصلين الإسرائيليين إلى قبر يوسف بنابلس

اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود الليلة الماضية خمسة مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية وعملوا على تأمين دخول المصلين الإسرائيليين إلى قبر يوسف في مدينة نابلس، وتم الإعلان لاحقا عن مقتل أحد الفلسطينيين الذين شاركوا في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وفي مستوطنة كريات أربع المجاورة لمدينة الخليل، رصد جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا يقومون بنشاط روتيني، مشتبها به في المنطقة، تم العثور بحوزته على سكين تمت مصادرتها واعتقال حاملها.

واعتقلت القوات أربعة مطلوبين في قرى بتير وبيت فجار ومخيم العروب للاجئين في مدينة الخليل وعثرت على أجزاء من الاسلحة وذخائرها.

كما عثرت القوات على سلاح من نوع كارلو ومخزن في قرية بيت عور وصادرتهما. في قرية بيت فجار، ألقى المشتبه بهم الحجارة وزجاجات المولوتوف على القوات التي ردت بإجراءات تفريق الاحتجاجات، كما سُمع إطلاق نار في المنطقة.

وأثناء انتشار القوات في قرية العبيدية، ألقى المشتبه بهم الحجارة على القوات التي ردت بإجراءات لتفريق المتظاهرين وإطلاق النار في الهواء.

وفي قرية الخضر، قام المشتبه بهم بقطع الطرق خلال العملية، وردت القوات بإجراءات لتفريق المتظاهرين. وفي قرية السواحرة، عثر المقاتلون على ألعاب نارية، وألقى المشتبه بهم الحجارة على القوات التي ردت بإجراءات لتفريق المتظاهرين. وفي قرية أبو ديس، ألقى المشتبه بهم الحجارة والعبوات الناسفة على المقاتلين الذين ردوا بإجراءات تفريق المتظاهرين. وفي قرية صانور أطلق مشتبه بهم النار على القوة.

كما أفاد المتحدث باسم الجيش أن قوة عملت خلال الليل على تأمين دخول المصلين إلى قبر يوسف في مدينة نابلس. وخلال العملية الأمنية أطلق مشتبه بهم النار وألقوا العبوات الناسفة وأحرقوا الإطارات ورشقوا الحجارة على قوات الأمن التي ردت بإجراءات تفريق التظاهرات وإطلاق النار وتم رصد إصابات.