مسؤول في رام الله: السلطة الفلسطينية لا تنوي نزع سلاح الجماعات المسلّحة في جنين - تقرير

مع ذلك أوضح المسؤولون أن السلطة الفلسطينية لن تتسامح مع الخروج على القانون ولن تسمح للمسلحين بالتصرف وفق مزاجهم في أي مكان في الضفة الغربية

قال مسؤولون في رام الله، الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية لا تعتزم اتخاذ إجراءات ضد كتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، أو جماعات مسلحة أخرى في المدينة، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

ومع ذلك، أوضح المسؤولون أن السلطة الفلسطينية لن تتسامح مع الخروج على القانون ولن تسمح للمسلحين بالتصرف وفق مزاجهم في أي مكان في الضفة الغربية.

على عكس تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، لم يكن هناك أي حملة ضد الجماعات المسلحة من قبل السلطة، على ما قال المسؤول في رام الله لـ JPost. وبحسب المصدر، فإن إسرائيل وحركة حماس والجهاد الإسلامي "ينشرون الأكاذيب" حول حملة اعتقالات تقوم بها أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر من رام الله، الأربعاء، قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منح السلطة الفلسطينية مؤخرًا فرصة جديدة لاستعادة دورها الأمني في مدينة جنين بالضفة الغربية. في حين لم يكن هناك تأكيد رسمي على الأمر من الجانب الإسرائيلي، إلا أن هناك علامات على ذلك على الأرض.

يوم الاثنين، انتشرت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في جنين ومدن أخرى بالضفة الغربية، قبل احتجاجات كبيرة ضد موجة الاعتقالات في الأيام الأخيرة. جاء ذلك بعد إعلان الجهاد الإسلامي عن اعتقال خمسة من أعضائه في رام الله.

زار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس نفسه مؤخرًا مدينة جنين شمال الضفة الغربية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، في 12 يوليو / تموز، بعد أسبوع على أكبر عملية إسرائيلية داهمت المدينة ومخيمها، منذ سنوات.

Zain JAAFAR / AFP وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (وسط-يمين) ورئيس الوزراء محمد اشتية (وسط-يسار) لوضع إكليل من الزهور بالقرب من قبور الفلسطينيين الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مخيم جنين بالضفة الغربية.

واتهم محافظ السلطة الفلسطينية في جنين أكرم الرجوب جهات مجهولة بالسعي لجر رام الله والجماعات المسلحة إلى "أزمة مصطنعة".

ورد الرجوب على ذلك بقوله: "إن السلطة تحترم كل من يحمل السلاح ويقاوم الاحتلال"، وأضاف أن رام الله "لن تسمح لأحد بمهاجمة مؤسساتنا وإطلاق النار على قواتنا الأمنية".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية تحذيرا شديدا للمسلحين غير المنضبطين، قائلة إنها سترد بقسوة و "تقطع الأيدي" التي تقوّض أمن واستقرار الشعب الفلسطيني.