لبنان يشق طريقًا وراء حدود الخط الأزرق مع إسرائيل والجيش الإسرائيلي يردّ

بدأت السلطات اللبنانية أعمال التجريف على حدود البلاد مع إسرائيل في تلال كفر شوبا، خلف الخط الأزرق حسبما ورد. أفادت صحيفة الميادين، الخميس، أنه يجري العمل على شق طريق جديد فوق الكتل الإسمنتية الإسرائيلية التي أقيمت مؤخرًا.

ردا على ذلك، ذكرت الصحيفة التي تتخذ من بيروت مقرا لها أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل دخان. ومع ذلك، لم يتم إصدار بيان رسمي من السلطات الإسرائيلية في هذا الوقت.