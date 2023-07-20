لبنان يشق طريقًا وراء حدود الخط الأزرق مع إسرائيل والجيش الإسرائيلي يردّ

أفادت صحيفة الميادين، الخميس، أنه يجري العمل على شق طريق جديد فوق الكتل الإسمنتية الإسرائيلية التي أقيمت مؤخرًا

بدأت السلطات اللبنانية أعمال التجريف على حدود البلاد مع إسرائيل في تلال كفر شوبا، خلف الخط الأزرق حسبما ورد. أفادت صحيفة الميادين، الخميس، أنه يجري العمل على شق طريق جديد فوق الكتل الإسمنتية الإسرائيلية التي أقيمت مؤخرًا.

ردا على ذلك، ذكرت الصحيفة التي تتخذ من بيروت مقرا لها أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل دخان. ومع ذلك، لم يتم إصدار بيان رسمي من السلطات الإسرائيلية في هذا الوقت.

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يوم الخميس أيضا، نشرت قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله لقطات لجولة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الأخيرة إلى الجبهة الشمالية لإسرائيل. يمكن رؤية قائد الجيش الإسرائيلي مع حاشيته، كما صورها اللبنانيون على جانبهم من الحدود.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، يوم الأحد، أصدرت منظمة حزب الله شريط فيديو يحاكي هجومًا على قاعدة عسكرية إسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان.

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تم نشر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته ست دقائق من قبل الجناح الإعلامي للحزب بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لحرب لبنان الثانية عام 2006. وهي تظهر محاكاة لوحدة الكوماندوز الخاصة التابعة لحزب الله، رضوان، وهي تقوم بتفجير موقع استيطاني مع جنود إسرائيليين محاصرين بداخلها.

تضمنت الغارة الوهمية هجومًا بطائرة بدون طيار على دبابة إسرائيلية. ثم نصبت قوات حزب الله أعلام الجماعة فوق البؤرة الاستيطانية. وانتهى الفيديو بجملة من القرآن "إن أعانكم الله لا يقدر أحد على التغلب عليكم" مكتوبة بالعبرية والعربية والإنجليزية.

تم نشر الشريط وسط توترات متصاعدة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. في نهاية حزيران/يونيو، أقام حزب الله موقعًا استيطانيًا على الأراضي الإسرائيلية، لكنه فكك لاحقًا إحدى الخيمتين، وفقًا لوسائل إعلام عربية.

يوم السبت، اندلعت اشتباكات عندما استخدم الجيش الإسرائيلي إجراءات تفريق الحشود على إثر قيام نائب لبناني وصحفيين محليين بجولة في مزارع شبعا على الحدود.