إسرائيل تقدم مشروع قانون "حجة المعقولية" للتصويت النهائي في الكنيست

من شأنه أن يحد من قدرة القضاء الإسرائيلي على نقض قرارات الحكومة على أساس "حجة المعقولية".

دفعت لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي بندًا رئيسيًا من خطة الإصلاح القضائي إلى الأمام، أمس الأربعاء، من شأنه أن يحد من قدرة القضاء الإسرائيلي على نقض قرارات الحكومة على أساس "حجة المعقولية".

في وقت سابق من هذا العام ، أجبر هذا البند رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إقالة الوزير، آرييه درعي، بسبب إدانات سابقة بالاحتيال الضريبي ووعد قدمه للمحاكم بعدم العودة إلى السياسة، بعد أن تدخلت المحكمة العليا باستخدام "حجة المعقولية".

صوتت لجنة الدستور بين أعضائها على طرح النسخة الأخيرة من بند "حجة المعقولية" الإصلاح القضائي للتصويت العام الأسبوع المقبل، حيث صوت تسعة لصالحه وسبعة ضده. وأعلنت المعارضة أنها: "سوف تتذكرون هذا إلى الأبد. أنتم تفككون المجتمع الإسرائيلي".

وسيصبح الإجراء قانونا إذا وافق الكنسيت الإسرائيلي عليه في القراءة الثانية والثالثة الأسبوع المقبل. تمت الموافقة على القراءة الأولية في 11 يوليو/تموز الجاري.

وشهدت جلسة اللجنة الدستورية الكثير من الاضطرابات الداخلية بعد أن اقتحم مستشارون برلمانيون للنواب اليساريون الجلسة ورددوا شعارات احتجاجية قبل طردهم. وكان رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، قد أمر في وقت لاحق بإبعاد المتظاهرين عن مبنى الكنسيت حتى نهاية الدورة الصيفية.

وفي السياق أعلن قادة حركة الاحتجاجات المناهضة لخطة الاصلاح القضائي استمرار التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 28 أسبوعا. ومن جانبه دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا نتنياهو إلى وقف التشريع حتى يتم التوصل إلى إجماع عام "واسع".

وتحدث رئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمشا روثمان ، إلى i24NEWS في 12 يوليو/تموز الجاري، بعد التصويت في الجلسة الكاملة الأولى، قائلاً إن "المتظاهرين ضد الإصلاح القضائي إما لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه أو يحاولون فقط خداع الجمهور "