وزارة الخارجية العراقية: "طاقم السفارة السويدية في بغداد في أمان بعد إضرام متظاهرين غاضبين النيران فيها"

وشدد الصحاف، على أن الحكومة العراقية أوعزت بفتح تحقيق عاجل في حادثة إحراق السفارة ومحاسبة مرتكبي هذا الفعل وفق القانون،

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، أن أفراد طاقم السفارة السويدية في بغداد في أمان، بعد تعرض السفارة للحرق خلال تظاهرة قام بها مناصرون زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأضاف أحمد الصحاف، أن "اجتماعا طارئا سيعقد لبحث حادثة السفارة"، مؤكدا أن العراق تحدث مع السويد، الأربعاء، للتحذير من التداعيات الخطيرة للتجمع المزمع الذي يتوقع أن يشهد حرق نسخة من المصحف، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وتابع الصحاف، أن "هذه الحادثة تأتي في سياق متصاعد بعد توعد انتشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لشخص يريد تكرار فعل حرق المصحف وهو خطوة استفزازية لنحو ملياري مسلم حول العالم".

وشدد الصحاف، على أن الحكومة العراقية أوعزت بفتح تحقيق عاجل في حادثة إحراق السفارة ومحاسبة مرتكبي هذا الفعل وفق القانون، مؤكدا التزام بلاده باتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات بين الدول.

واقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية، حيث تسلقوا أسوارها وأشعلوا فيها النيران، فجر الخميس، وهتف المحتجون "نعم، نعم للقرآن"، فيما أظهرت مقاطع مصورة في وقت لاحق دخانا يتصاعد من مبنى داخل مجمع السفارة ومحتجين يقفون على سطحه.

أعلنت بغداد فعليا الخميس، قطع العلاقات مع السويد وطرد السفيرة. وكانت السلطات العراقية قد هددت في معرض نهار الخميس بقطع العلاقات إن أقدم الداعي على حرق نسخة من القرآن في استوكهولم، للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري