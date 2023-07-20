مع تقدم الإصلاح القضائي.. المتظاهرون يستعدون لـ "ليلة المقاومة"

وقالت حركة احتجاج "إعادة إسرائيل" اليوم الخميس، " يا أصدقاء نحن في لحظة الحقيقة. الأيام الأربعة المقبلة حاسمة. كل واحد منكم يمكنه ممارسة الضغط "

يستعد المتظاهرون المناهضون للإصلاح القضائي لـ "ليلة المقاومة" بتنظيم مظاهرات في جميع أنحاء إسرائيل ليلة اليوم الخميس، وذلك بعد أن صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست على مشروع قانون "حجة المعقولية" لقراءاته النهائية ليلة أمس الأربعاء .

وقال قادة حركة الاحتجاجات المناهضة لخطة الاصلاح القضائي، اليوم الخميس، " يا أصدقاء نحن في لحظة الحقيقة. الأيام الأربعة المقبلة حاسمة. كل واحد منكم يمكنه ممارسة الضغط ووقف التحرك ضد الإصلاح القضائي".

وأضاف القادة "يمكن لكل فرد أن يمارس ضغطا على حسب قدراته، وعلى أرباب العمل الإعلان عن إضرابهم عن العمل (ابتداء من الأحد) أو عن أي نشاط آخر للمقاومة "، وشددوا على أن "الطلب الوحيد هو أن نقاتل ففي النهاية سنفوز."

ابتداءً من الساعة 5 مساءً، ستبدأ قوافل الاحتجاج في تعطيل حركة المرور على الطرق المركزية في جميع أنحاء البلاد. في الساعة 6 مساءً، ستنظم الاحتجاجات بالقرب من مستوطنة روش بينا، وعند مفترق "المسمية / ريم".

وانضم المئات من المتظاهرين إلى المسيرة إلى القدس، والتي من المتوقع أن تصل إلى ليلة السبت قبل القراءة الثانية والثالثة لمشروع قانون المعقولية.

يوم الخميس ، تم تعيين حوالي 15 حافلة مليئة بعمال التكنولوجيا الفائقة للانضمام إلى المسيرة.

بتوجيه من نقابة الأطباء الإسرائيلية، إحتج قطاع الصحة في البلاد أمس الأربعاء، على الإصلاح القضائي. وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الطاقم الطبي بنشاط في الحركة المناهضة للإصلاح.

كما أعلن مئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي أنهم سيوقعون هذا الأربعاء، على "إعلان عدم التطوع، معربين عن رفضهم الرسمي للخدمة. وقال المتحدث باسمهم "لقد وصلنا إلى خط أحمر. قرارنا حازم: لن نخدم ديكتاتورية".