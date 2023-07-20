وقال مقتدى الصدر في بيان: "أدعو السعودية وإيران لموقف بشأن حادثة حرق القرآن الكريم"، متابعا: "أدعو الشعوب الإسلامية لوقفة جادة وحقيقية من أجل نصرة الإسلام".

وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، دعوة لإيران والسعودية من أجل اتخاذ موقف بشأن واقعة حرق القرآن الجديدة في السويد.

وقال زعيم التيار الصدري في بيان له: "أدعو السعودية وإيران لموقف بشأن حادثة حرق القرآن الكريم"، مضيفا: "أدعو الشعوب الإسلامية لوقفة جادة وحقيقية من أجل نصرة الإسلام".

وأردف زعيم التيار الصدري: "أدعو دول العالم إلى سن قانون يجرم حرق القرآن الكريم ويجعله جريمة إرهابية".

وتالع زعيم التيار الصدري في مؤتمر صحفي قائلا إن" حرق القرآن و العلم العراقي في شهر محرم الحرام يجعل من القضية أشمل للمذاهب الإسلامية"، داعيا جميع المذاهب لنصرة الدين والقرآن.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قد أكد اليوم الخميس، أن أفراد طاقم السفارة السويدية في بغداد في أمان، بعد تعرض السفارة للحرق خلال تظاهرة قام بها مناصرون زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

أعلنت بغداد فعليا الخميس، قطع العلاقات مع السويد وطرد السفيرة. وكانت السلطات العراقية قد هددت في معرض نهار الخميس بقطع العلاقات إن أقدم الداعي على حرق نسخة من القرآن في استوكهولم، للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري

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