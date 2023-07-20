من المتوقع أن يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي ببيان بشأن خطة الإصلاح القضائي

ذكرت بعض التقارير أنه قد يعلن عن تعديلات محتملة على مشروع قانون "حجة المعقولية" ضمن خطة الإصلاح القضائي، والذي من المقرر أن يتم دفعه في القراءتين الثانية والثال

من المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا في الساعة 8.10 من مساء اليوم الخميس، بشأن التقدم في خطة الإصلاح القضائي الذي أطلقته حكومته الائتلافية، وفقا لما أورده مكتب نتنياهو.

وذكرت بعض التقارير أنه قد يعلن عن تعديلات محتملة على مشروع قانون "حجة المعقولية" ضمن خطة الإصلاح القضائي، والذي من المقرر أن يتم دفعه في القراءتين الثانية والثالثة، الأحد الوشيك، ومع ذلك، فإن حقيقة أن التحالف يسارع إلى مشروع القانون تشير إلى أن رئيس الوزراء لن يعلن عن أي تخفيف للإصلاح هذا المساء، لكنه سيحاول طمأنة الأمة المنقسمة بشدة بشأن هذه القضية.

وفي السياق أعلنت اللجنة الدستورية في الكنيست، اليوم الخميس، أنّها أقرّت إجراءً أساسياً في خطة الإصلاح القضائي، "بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة" إلغاء "حجة المعقولية"، وذلك رغم تصاعد الاحتجاجات ضدّ هذه الخطة المثيرة للجدل.

في غضون ذلك، أعلنت تسع جامعات إسرائيلية إضرابًا، الأحد الوشيم، احتجاجًا على الخطة، يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه الآلاف من المتظاهرين في النزول إلى الشوارع يوميًا بينما تتزايد قائمة جنود الاحتياط الرافضين للخدمة ما لم يتم وقف خطة الإصلاح القضائي.

وفي وقت سابق يوم الخميس، انتقد الجيش الإسرائيلي شريط فيديو يظهر طيارين في سلاح الجو يرفضون تقديم الدعم للقوات على الأرض ما لم يدينوا خطة الإصلاح القضائي. وقال المتحدث العسكري إن "اللقطات المزيفة التي وزعها وزراء حكوميون كبار تخلق انقسامًا داخليًا داخل الجيش الإسرائيلي".