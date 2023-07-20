وتبحث الشرطة وجهاز الأمن الداخلي الشاباك عن المشتبه به الذي فر من مكان الحادث. وبحسب ما ورد تم نشر مروحية عسكرية للمساعدة.

أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة في هجوم طعن وقع في مستوطنة جيلو بالقدس، مساء اليوم الخميس، في ما يجري التحقيق في خلفية الهجوم، وبحسب الضحية فقد طعنه رجل من أصل عربي.

وتبحث الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) عن المشتبه به الذي فر من مكان الحادث. وبحسب ما ورد تم نشر مروحية عسكرية للمساعدة.

Israel Police

ونقل المصاب إلى المركز الطبي لتلقي العلاج. وقالت خدمة طوارئ نجمة داوود الحمراء إن "الرجل كان غير واعٍ عندما وصل المسعفون إلى مكان الحادث". وكان "مستلقيًا على ظهره مصابًا بعدة طعنات وما زال السكين عالقًا في ظهره"

هذه قصة متطورة...