رئيس الوزراء الأردني الأسبق يدعو إلى إنهاء "الدبلوماسية الناعمة" مع إسرائيل

الدبلوماسية الناعمة في التعاطي مع مشهد اليمين الإسرائيلي قد لا تشكل الخيار الأفضل لحماية المصالح الأردنية الأساسية وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية"

دعا رئيس الوزراء الأردني الأسبق علي أبو الراغب إلى إنهاء نهج بلاده "الدبلوماسية الناعمة" تجاه إسرائيل، و"تقوية هيكل الجبهة الداخلية والاستعداد جيدا للتحديات المقبلة بغض النظر عن النتيجة والدبلوماسية يجب أن تكون قوية وليست ناعمة" ةتابع"الدبلوماسية الناعمة في التعاطي مع مشهد اليمين الإسرائيلي قد لا تشكل الخيار الأفضل لحماية المصالح الأردنية الأساسية وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية" من أجل "خنق" ما يسميه "تطلعات الثالوث الحاكم لإإسرائيل:رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بيتساليل سموتريتش، حتى لو أدى ذلك إلى الحرب".

جاءت تصريحات ابو الراغب خلال برنامج نظمته مجموعة عمان للحوارات المستقبلية بعنوان "تطور الاحداث في الاراضي المحتلة وانعكاساتها على الاردن". وركز خطابه على احتمال أن "تواصل إسرائيل التطهير العرقي لفلسطين المحتلة وتهجير الفلسطينيين قسراً عبر الحدود إلى الأردن".

وششد على ضرور وقال "سنهاجمهم إذا اندلعت الحرب" ، داعيا إلى "كبح هذه الحكومة اليمينية المتطرفة إذا استمرت في التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية". "لن تتدخل الولايات المتحدة إذا اتخذت إسرائيل إجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين ، مما قد يؤدي إلى صراع مع الأردن. وستقوم ببساطة بإصدار بيانات إدانة باستخدام لغة دبلوماسية ومقترحات لن تحقق أي نتائج. والأمر نفسه ينطبق على الاتحاد الأوروبي"

وبحسب أبو الراغب، فإن المبادرة الإسرائيلية ستتيح للفلسطينيين الاختيار بين "العيش في دولة يهودية بحقوق مدنية وسياسية ناقصة، أو الهجرة أو القتل بسبب مقاومة الاحتلال". وأوضح أن "لبنان لا يندرج في هذه المعادلة بسبب وجود حزب الله، ومن غير المرجح أن تخاطر الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة بعداء مفتوح مع مصر لعدة أسباب منها القدرات العسكرية للمصريين"وتابع "في سوريا، يشكل وجود القوات الروسية والإيرانية وحزب الله عقبة أمام مخططات إسرائيل، التي بات الأردن تحت تصرفها الآن فقط، ومن المحتمل أن يضحوا باتفاق وادي عربة مع الأردن لتحقيق أهدافهم" .