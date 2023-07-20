مئير بن شبات: إسرائيل تقود معركة استنزاف مع حزب الله وعلينا الاستعداد لاحتمال خروج هذه الحرب عن السيطرة

مئير بن شبات:"سياسة الاحتواء، عادة ما تحتوي على نشاطات عسكرية هجومية، لكنها تبقى طي الكتمان، وتُنفّذ تحت الرادار".

ألمح مسؤول إسرائيلي أسبق رفيع المستوى، في حديث لـ i24NEWS AR، إلى أن بلاده "من المحتمل أن تكون قد ردت على خيم حزب الله، ومظاهرات أنصاره على الحدود، بتدابير عسكرية هجومية سرية ضد الحزب"

ورفض مئير بن شبات(57 عامًا)، الذي تولّى رئاسة مجلس الأمن القومي لدى رئاسة الحكومة، في السنوات ما بين 2017 وحتى 2021، المزاعم، أن إسرائيل تتصرف حيال حزب الله بـ "ضبط النفس". وقال" سياسة الاحتواء، عادة ما تحتوي على نشاطات عسكرية هجومية، لكنها تبقى طي الكتمان، وتُنفّذ تحت الرادار". وقال:" الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تعرف كيف تتصرف حيال حزب الله، وبعض الإجراءات، يتم اتخاذها بشكل غيرعلنيًا".

ومع ذلك، استبعد بن شبات أن يكون الطرفان قد "يسيران حاليًا في اتجاه مواجهة عسكرية، بفضل الردع الذي تحقق في حرب لبنان الثانية 2006، وأثبت نفسه ولا يزال يثبت نفسه". وشبّه ما يدور بين إسرائيل وحزب الله أشبه بـ "حرب استنزاف، وإسرائيل يجب أن تبقى على أهبة الاستعداد، لاحتمال انزلاق هذا الاستنزاف، إلى مواجهة مُسلّحة، تخرج عن السيطرة".

وأوضح بن شبات:" إسرائيل لا تتسرع في شن حرب، لكنها تستعد لهذا السيناريو باستمرار. وإسرائيل تأخذ بعين الاعتبار، أن خيار الحرب يحمل في طيّاته، معركة متعددة الجبهات". وأكد بن شبات، تبنّه إسرائيل برغبة أذرع إيران لهذا السيناريو "لإشغال جيشها وتشتيت قوته