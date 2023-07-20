رئيس الوزراء الإسرائيلي سيتوجه إلى أنقرة الأسبوع الوشيك للقاء الرئيس التركي

يخطط الزعيمان لمناقشة تعميق العلاقات في السياحة والأعمال، بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا العام الماضي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى تركيا يوم 28 يوليو/ تموز الجاري في زيارة دبلوماسية يلتقي خلالها بالرئيس رجب طيب أردوغان، في ما ألعن الرئاسة التركية أن "بنيامين نتنياهو ومحمود عباس سيزوران أنقرة خلال الأسبوع الوشيك"

في وقت سابق من يونيو/حزيران المنصرم، ذكرت تقارير أن الزعيمين كانا يخططان لعقد اجتماع في يوليو/تموز الجاري في أنقرة، وبحسب المصادر، يخطط الزعيمان لمناقشة تعميق العلاقات في السياحة والأعمال، بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا العام الماضي. ومن المتوقع أن يكون موضوع مهم آخر على جدول الأعمال هو شحنات الغاز المحتملة إلى تركيا، وفقًا للتقارير.

وكان بنيامين نتنياهو، قد هنأ، أردوغان في مايو/أيار المنصرم، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية، وولايته الجديدة التي تبلغ خمس سنوات على رأس البلاد، وقال مكتب نتنياهو في تغريدة عبر حسابه بالإنجليزية على تويتر: "مبروك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه"وأضاف: "نرجو أن تستمر العلاقات بيننا في التحسن لصالح بلدينا".

ما هنأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ، مساء اليوم الإثنين، رجب طيب اردوغان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، وشدد الجانبان في المكالمة الهاتفية بينهما على أهمية مواصلة العمل سوية للحفاظ على الاستقرار، دفع السلام الاقليمي وتعميق التعاون المثمر بين البلدين، كما عبرا عن أملهما بالاجتماع سوية قريبا.