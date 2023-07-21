الرئيس الإسرائيلي يكشف سبب قلق الإدارة الأميركية!

هرتسوغ: مسؤولون رفيعي المستوى في إدارة بايدن يخشون من أن سن قانون تقييد حجة المعقولية لن يكون التشريعات المثيرة للجدل في إسرائيل

علّق رئيس الدولة الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الليلة (الجمعة)، على مشروع القانون، الذي الذي يحد ويُقلّص حجة المعقولية وقال: "حتى الآن هناك جهود لإيجاد حل، وآمل أن تكون الطبقة السياسية، منفتحة على ذلك".

ووجه هرتسوغ رسالة إليهم قائلا:" اجلسوا، حاولوا حل" المسألة. ووردت أقواله في مقابلة أجريت معه، في مؤتمر الاتحادات اليهودية في نيويورك. والتقى هرتسوغ خلال زيارة يجريها إلى الولايات المتحدة، نظيره الأميركي جو بايدن ومسؤولين رفيعي المستوى. وقال أيضًا في الخطاب، إن كبار مسؤولي إدارة بايدن، أعربوا عن قلقهم من أن تقييد حجة المعقولية، لن يكون آخر بند في التعديلات القضائية، تُشرّعها الحكومة الإسرائيلية، التي قد تتخذ خطوات إضافية، فور تشريع قانون يُقلّص حجة المعقولية، المزمع بداية الأسبوع المقبل.

وفي كلمته، أشار هرتسوغ (62 عامًا)، إلى العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأوضح أن هناك حبًا بين الدولتين، مشيرًا إلى زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى هناك. وقال إن "أعداء إسرائيل، مخطئون بشأن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك بشأن الوضع الداخلي في إسرائيل". وفي رسالة أخرى، قال إن العلاقات الحميمة بين إسرائيل والولايات المتحدة، لا جدال عليها.

وزعم أن أعداء بلاده يسيئون تفسير الوضع، ويعتقدون أن إسرائيل تضعف. فقال: "أعداؤنا يعانون من سوء التقدير، ولا يفهمون على ماذا ما تقوم الديمقراطية". كما تطرق هرتسوغ إلى موضوع رفض التطوّع في احتياط الجيش، وقال "إن موضوع عدم الخدمة، يجب أن يُستبعد من النقاش السياسي".