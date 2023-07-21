الأيام الماضية كانت صعبة على قيادة الجيش الإسرائيلي، لماذا؟

الانقسام السياسي الحاد الذي تشهده إسرائيل، قد ينزلق إلى الجيش، ويؤثر على تماسك الوحدات المختلقة، ما قد يؤدي إلى تفكيكه من الداخل

حذّر قائد هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الفريق هرتسي هليفي في محادثات مغلقة، من أن "الخطاب العام في المجتمع الإسرائيلي، يُشكّل خطرًا على الجيش".

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم (الجمعة)، أن الأيام القليلة الماضية، كانت صعبة للغاية، على القيادة العليا للجيش الإسرائيلي. فبدلاً من الانشغال بالعمليات والتدريب، ينصب التركيز الأساسي والحصري لهم تقريبًا، على انعكاسات الانقسام السياسي الحاد، على المؤسسة العسكرية. ولم ينجح هليفي (55 عامًا)، بإخفاء الانزعاج والقلق العميق إلى حد الخوف، من على وجهه. حيث لاحظ ذلك، كل شخص قابله هذا الأسبوع.

تفكيك الجيش

وزاد هذا الأمر، بعد انتشار مقطع فيديو تمثيلي، شاركه وزراء في الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر أن سلاح الجو، يرفض تقديم دعم الإسناد، لوحدات المشاة في حربٍ مُستقبلية، بسبب التباين بوجهات النظر السياسية بينهما. ويرى خبراء، أن التقسيم الطبقي في إسرائيل، يعتمد إلى حد كبير على التقسيم الطائفي بين الأشكناز والشرقيين. سياسيًا، يُشكّل الأشكناز العمود الفقري لليسار، والشرقيين عصب اليمين. لكن الأشكناز بغالبيتهم يذهبون إلى سلاح الجو، والشرقيين إلى المشاة.

وأوقف عدد من ضباط احتياط سلاح الجو تطوّعهم في الجيش، احتجاجا على تشريع الحكومة اليمينية، قانونًا يرون أنه "يُقيّد الحيز الديمقراطي". ولا تؤثر هذه الظاهرة، على جهوزية الجيش فحسب، ولكن أثرها الاجتماعي عميق ومُدمِّر، لدرجة أن الجيش، بات يحذّر من أنها قد تؤدي إلى تفكيكه من الداخل. إذ تُعتبر مسألة تماسك الوحدات المختلقة، أمرًا بالغ الأهمية، وهي جزء من تعاظم الجيش وأساس قوته. وحالما ينكسر هذا التماسك، وتعتني كل وحدة أو فرد بنفسه فقط، سيضعف الجيش الإسرائيلي بشكل كبير.

كما يواجه هليفي تحديًا آخر، ليس أقل قلقًا. فهو مُكلّف بإعداد تقرير للحكومة، حول مدى أثر إيقاف التطوّع في الاحتياط، على جهوزية الجيش.وتعتبر هذه المهمة محفوفة بالمخاطر، وعليه أن يكون حذرًا فيها. لأنه إذا اعتبر أن الظاهرة تمس بالجهوزية، فستنظر إليه الحكومة، على أنه محسوب على الاحتجاج. وعلى العكس، إذ قلل من أثرها، فسيعتبره المُحتجون، أنه لم يناضل ضد الحكومة بما يكفي. وقال موقع "واينت" العبري، إنه "في الحالتين، سيتعين عليه تقديم تفسيرات". علمًا أن ولايته بدأت بالكاد، قبل ستة أشهر.