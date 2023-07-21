رسالة مستعجلة من المخابرات الإسرائيلية إلى المخابرات الروسية، هذا نصها

مسؤولو المخابرات في إسرائيل يطالبوون الروس بوقف عمليات التأثير على الإنترنت

طلبت المخابرات الإسرائيلية، من نظيرتها الروسية، وقف حملة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي لصالح موسكو، على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا موقع "واينت" العبري.

ورغم أن الخبر نُشر صباح اليوم (الجمعة)، إلا أنه لم يذكر توقيت إرسال الرسالة. وتناولت وسائل إعلام عبرية قبل أسابيع، ظاهرة حسابات مزورة ، تنشر دعاية لروسيا. ولا تقتصر هذه النشاطات، على ملف الحرب في أوكرانيا، بل تشمل ملفات أخرى داخل إسرائيل، التي تشهد أكبر انقسام سياسي حاد في تاريخها. وقال التقرير إن "الحسابات تحاول توسيع الشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي". ويُعتقد أن الحسابات ليس "عبثية وعشوائية"، وإنما جزء من "حملة مدروسة ومخطط لها ومعدة مُسبقًا، بل وممولة من الكرملين". وذكّر التقرير، بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. وتتهم عدد من الدول الغربية روسيا، بالتدخل في شؤونها الداخلية، وفق هذا النمط.

وهذه هي المرة الثانية، التي ترسل المخابرات الإسرائيلية رسالة كهذه إلى المخابرات الروسية. وكانت الأولى في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الأخيرة عام 2022 الماضي. وتلتزم الحكومة الإسرائيلية الصمت حيال المسألة.