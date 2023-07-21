بوادر أزمة بين سلاح الجو والحكومة الإسرائيلية

قائد سلاح الجو الإسرائيلي يدين بشدة الهجمة التي شنّها أعضاء في الحكومة ضد قوات الاحتياط الممتنعين عن التطوّع احتجاجا على التعديلات القضائية

تعهّد قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار، بالتمسك بدعم مبدأ استمرار التطوّع في الاحتياط "على طول الطريق". وأضاف:" لدى سلاح الجو تحديات كثيرة، وليس لدينا متسع من الرفاهية، لكيلا نواجهها".

وتابع:" لقد كان نموذج الخدمة في سلاح الجو يعمل بشكل ممتاز لمدة 75 عامًا". وتابع: "هذا النموذج يمكّن المظلة الجوية التي هي أمن مواطنينا"، لكنه حذّر "إذا واصلنا إلحاق الضرر بذلك - فسوف يستغرق الأمر سنوات لاستعادتها". في إشارة إلى امتناع ضباط السلاح من الاحتياط، عن التطوّع فيه، احتجاجًا على تعديلات مثيرة للجدل، تنوي الحكومة الإسرائيلية إجراؤها على سلك القضاء. ويرى هؤلاء الضباط، أن التعديلات تقوّض الحيز الديمقراطي في إسرائيل.

أما فيما يتعلق بالانتقادات التي وجهتها الحكومة، إلى احتياط سلاح الجو، فقال "هذه التصريحات القاسية، التي تم الإدلاء بها ضد الجيش والقوات الجوية، النظامية والاحتياطية، في الأيام الأخيرة، يجب ألا يكون لها مكان في المجتمع". وكشف بار أنها تُسبب ضررًا كبيرًا في تماسك السلاح، إنني أشجبها بشدة".