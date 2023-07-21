هل سيكون بايدن آخر رئيس ديمقراطي مؤيد لإسرائيل؟

سفير إسرائيلي أسبق لدى واشنطن: أسباب فتور علاقة بايدن مع نتنياهو تتعلق بتيارات يسارية داخل الحزب الديمقراطي، إلى جانب رواسب من حقبة أوباما

حذّر السفير الإسرائيلي الأسبق لدى واشنطن مايكل أورين، من أن جو بايدن، قد يكون آخر رئيس ديمقراطي، مؤيد لإسرائيل.

وقال أورين (68 عامًا) في حديث إذاعي اليوم (الجمعة):" أنا أعرف بايدن جيدًا، كما كبار الموظفين في إدارته، إنهم مؤيدين لإسرائيل، ويدعمون تحالفنا التاريخي. إنهم معنيون كثيرًا بأمن إسرائيل، لكننا وصلنا الآن، إلى نوع من التدني في العلاقة، الذي يذكرنا بحقبة الرئيس الأسبق براك أوباما. هذه النقطة مقلقة للغاية". وأضاف وهو يصف بايدن، "هذا رجل، يمتلك إسرائيل في قلبه، ويتذكر المحرقة أيضًا، ويتذكر حرب 1967، وحرب 1973، وتدعمه الجالية اليهودية. مقربوه يقولون، إنه يفكّر مثل نصف يهودي. هذا الأمر يأتي بالتأكيد من القلب، ولكن له لأسباب أخرى".

وأشار مايكل أورين، الذي انتُخب عام 2015 عضوًا في الكنيست عن حزب يميني معتدل، إلى أن "وزارة الخارجية الأميركية، قد لا تكون صاحبة التأثير الأكبر على بايدن. أعتقد أن التأثير يأتي من داخل حزبه، الذي يزخر بتيارات داخلية. بايدن مُقبل على انتخابات رئاسية عام 2024، ووضعه ليس جيدًا، ويخشى أن يبرز له من حزبه مُنافسًا من يساره. يُقال إن بايدن، سيكون آخر رئيس ديمقراطي مؤيد لإسرائيل. ومن يقف إلى يساره، سيكون أكثر انتقادًا لنا منه ".

وحول ما إذا كان ثمة رابط، بين علاقة نتنياهو الفاترة مع بايدن، بالحقبة التي كان فيها الأخير نائبًا لأوباما، أثناء الأزمة بين أوباما ونتنياهو، أقر أورين بأن "هناك شيء ما من هذا القبيل. لا يزال هناك رواسب داخل الحزب الديمقراطي من تلك الحقبة، وينعكس ذلك على يومنا هذا. بايدن قبل عام ونصف، عندما شنّت إسرائيل عملية عسكرية ضد حماس في غزة، كان الحزب الديمقراطي شديد الانتقاد لإسرائيل، ما دفع بايدن للخروج كل مساء، ليقول 'إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها'".