ألون بينكاس: السيد نتنياهو محق في غضبه وربما في إحباطه، للنجاح الباهر لزيارة الرئيس هرتسوغ إلى الولايات المتحدة

انتقد ألون بينكاس، قنصل إسرائيل الأسبق في نيويورك (2000-2004)، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، لأنه نفى رواية الكاتب الأميركي توم فريدمان، حول المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قبل أيام.

وأشاد بينكاس، الذي كان مستشارًا دبلوماسيًا لخصوم نتنياهو: إيهود براك وشمعون بيريس، بزيارة رئيس الدولة الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى الولايات المتحدة، فقال:" أعرف هذه الزيارات. لقد كنتُ في زيارات كهذه، مع رؤساء إسرائيليين سابقين، رؤوفين ريفلين وشمعون بيريس. ما أجراه هرتسوغ استثنائي، بالنسبة لزيارة رئيس دولة إسرائيل. لقد كان خطابه الخطاب الرئيسي، في جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس: الشيوخ والنواب، وهو أمر رائع. لقد التقى بالرئيس ونائبته ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي. بالعادة، رئيس الحكومة الإسرائيلية، هو ما يفعل ذلك في زياراته إلى الولايات المتحدة، وليس رئيس الدولة". ويخلو منصب رئيس الدولة في إسرائيل، ذات نظام الحكم البرلماني، من أي صلاحيات تنفيذية، بخلاف رئيس الحكومة. ورأى بينكاس:" لقد نمت زيارة هرتسوغ إلى الولايات المتحدة، إلى أبعاد كبيرة جدًا، وكانت ناجحة بكل المقاييس. لهذا، السيد نتنياهو محق في غضبه وربما في إحباطه، لما جرى في زيارة هرتسوغ".

وحول تساحي هنغبي، قال بينكاس (61 عامًا) في حديث إذاعي:" دعوني أقول شيئين مختلفين قليلاً. إذا كان تساحي هنغبي، بصفته رئيسًا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ينفي ما قاله رئيس الولايات المتحدة في محادثة مع توم فريدمان – فإن الأمر كوميدي وسخيف. ولكن، إذا نفى أن يكون بايدن قال ذلك لنتنياهو في المكالمة بينهما، فهناك مشكلتان - الأولى، من الممنوع أن تُفشي ما قاله أو لم يقله بايدن لنتنياهو في مكالمة هاتفية، اطلعتَ عليها كمستشار أمن قومي". وأضاف:" المشكلة الثانية، هي أنه لم يُزعم في أي مكان، لا من قبل الرئيس بايدن ولا فريدمان، أن بايدن طلب من نتنياهو في المكالمة، تجميد التعديلات القضائية إلى حين التوصل إلى اتفاقات واسعة".

وخلص بينكاس:" وبالتالي، فإن هنغبي ظهر كأحمق مرتين".