إسرائيل تستلم 3 مقاتلات إف 35 جديدة

أصبح لدى سلاح الجو الإسرائيلي، 39 مقاتلة من هذا الطراز، الذي تُطلق عليه إسرائيل اسم "أدير- قوي"

هبطت يوم أمس (الخميس)، ثلاث مقاتلات من طراز إف -35 أميركية الصنع من قبل شركة لوكهيد مارتن، في قاعدة "نفطيم" الجوية الإسرائيلية، شمال صحراء النقب (جنوب).

وعند وصولهم، سيكون قد أصبح لدى سلاح الجو الإسرائيلي، 39 مقاتلة من هذا الطراز، الذي تُطلق عليه إسرائيل اسم "أدير- قوي"، بما في ذلك الطائرة التجريبية AS-15، المتمركزة في قاعدة تل نوف جنوب تل أبيب (مركز). وتجاوز أسطول F-35، لدى سلاح الجو الإسرائيلي مؤخرًا، 20000 ساعة طيران تراكمية، في التدريب والتأهيل والنشاط العسكري.

وكانت إسرائيل الدولة الأولى في العالم، التي اختارت F-35، كجزء من صفقة مبيعات عسكرية (FMS) مع الإدارة الأميركية، وذلك عندما أبرمت معاهدة Letter of Agreement (LOA) في تشرين الأول (أكتوبر) 2010. وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي، عن القدرة التشغيلية لمقاتلة F-35 في كانون الأول (ديسمبر) 2017، إيذانا بإسدال الستار على التدريب والتأهيل ومن ثم استيعاب ودمج المقاتلة وأطقمها، داخل قاعدة "نفطيم" الجوية.

ومنذ ذلك الحين، كانت المقاتلة في الخدمة التشغيلية الكاملة. وسيتم الاستمرار بعملية التجهيز الحالية في السنوات القادمة، حتى يتم الانتهاء من استيعاب جميع المقاتلات المشتراة. واعتبارًا من أوائل تموز (يوليو)، راكمت 945 مقاتلة من طراز F-35، في جميع أنحاء العالم 691000 ساعة طيران تراكمية.

وتعمل مقاتلات F-35 من 39 قاعدة وحاملة طائرات في تسع دول حول العالم. وتم تدريب أكثر من 2070 طيارًا و14525 من أفراد الصيانة عليها حتى الآن. وأعلن 12 مشغلًا حالة التشغيل الأولية (IOC) للمقاتلة. وأعلن ثمانية منهم، عن تفعيل نشاط عملياتي قتالي لها.