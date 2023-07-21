الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لديها

لنقل رسالة احتجاج "شديدة اللهجة" إلى حكومة بلاده لسماحها بالاعتداء على نسخة من القرآن الكريم في بستوكهولم.

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، القائم بأعمال السفارة السويدية لديها، لنقل رسالة احتجاج "شديدة اللهجة" إلى حكومة بلاده لسماحها بحرق نسخة من القرآن الكريم في بستوكهولم.

وكانت الخارجية الاردنية في بيان ، قد أدانت، أمس الخميس،‬⁩ قيام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من القرآن الكريم‬⁩ في العاصمة السويدية ⁧‫ستوكهولم، واعتبرت "هذا التصرف أرعن ويؤجج الكراهية، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان".

واشار البيان إلى "ضرورة احترام الرموز الدينية، ووقف جميع الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز" وقال إن"سماح السلطات السويدية مجدداً لهذا المتطرف بالاعتداء على القرآن الكريم، هو تصرف غير مقبول، يثير الفتنة ويهدد التعايش السلمي، لا يمكن اعتباره شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قد أكد، أمس الخميس، أن أفراد طاقم السفارة السويدية في بغداد في أمان، بعد تعرض السفارة للحرق خلال تظاهرة قام بها مناصرون زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأعلنت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الجمعة، عن نقل عمليات سفارتها والعاملين فيها في العراق بشكل مؤقّت إلى ستوكهولم لأسباب أمنية، وذلك بعد يوم من إحراقها من قبل متظاهرين في بغداد.وكتبت متحدّثة باسم وزارة الخارجية السويدية في رسالة لوكالة فرانس برس أنّ "الأمن يمثل أولوية. نُقلت عمليات السفارة وموظفوها مؤقتًا إلى ستوكهولم لأسباب أمنية".