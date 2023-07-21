اليمن: برنامج الغذاء العالمي يؤكد مقتل أحد موظفيه في تعز

وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، إنّ الموظف الأردني يدعى مؤيد حميدي. وقدم الوزير التعازي لأسرته، داعياً الجهات الأمنية إلى "القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة".

أعلن برنامج برنامج الغذاء العالمي، أن مسلحا مجهولا اعتال، ظهر اليوم الجمعة، موظفاً أردنياً لدى الأمم المتحدة في اليمن أثناء وجوده في مدينة التّربة بالريف الجنوبي لمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد، في ما أعربت الأمم المتحدة عن حزنها "العميق" على مقتل أحد موظفيها في اليمن.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، إنّ الموظف الأردني يدعى مؤيد حميدي. وقدم الوزير التعازي لأسرته، داعياً الجهات الأمنية إلى "القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة".

وقال مصدر أمني وآخر طبي، لـ"العربي الجديد"، إنّ مسلحاً يستقل دراجة نارية أطلق وابلاً من الرصاص على موظف رفيع في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وذلك أثناء تناوله وجبة الغداء في مطعم بالمدينة، بعد ظهر اليوم الجمعة.وأكد المصدر الطبي في مستشفى خليفة بالتربة وصول جثمان الضحية إلى المستشفى، وقد فارق الحياة.

وأضاف المصدر الأمني أنّ الموظف الأممي سقط قتيلاً على الفور، فيما لاذ القاتل بالفرار إلى جهة مجهولة، مشيراً إلى أنّ الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل بالتنسيق فيما بينها بحثاً عن القاتل.

ولم يصدر عن الجهات الأمنية حتى الآن أي بيان حول الحادثة، كما لم يصدر أي تعليق من الأمم المتحدة التي يعمل الموظف في برنامج تابع لها.

وتأتي الحادثة بعد فترة وجيزة من إقرار منظمات إغاثة عالمية فتح مكتب رسمي لها في مدينة تعز، لتسهيل تدخلاتها الإنسانية بالمدينة التي استقبلت أفواجاً من النازحين في السنوات الماضية، ويفرض عليها الحوثيون حصاراً منذ عام 2015.