منظمة حقوقية: 64 معتقلا على الأقل من بينهم 9 قاصرين يواجهون خطر الإعدام في السعودية

"مسار الانتهاكات التصاعدي، ونكث الوعود بشكل مستمر، والاستخفاف التام بالالتزامات والقوانين الدولية، يؤكد أن الخطر على حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في السعود

أفادت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأنّ 64 شخصًا على الأقل يواجهون حاليًا خطر الإعدام في السعودية، من بينهم تسعة كانوا قاصرين عندما وجهت إليهم تهم، وأكدت أن"61 شخصاً أُعدموا في النصف الأول من العام الحالي"، بينما تفيد حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس وتستند إلى تقارير إعلامية رسمية بإعدام 74 شخصا منذ بداية عام 2023.

واعتبرت المنظمة أن "مسار الانتهاكات التصاعدي، ونكث الوعود بشكل مستمر، والاستخفاف التام بالالتزامات والقوانين الدولية، يؤكد أن الخطر على حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في السعودية في تزايد"، وقالت "فيما يؤدي انعدام الشفافية إلى جهل بأرقام المحكومين حاليا".

واشارت المنظمة الحقوقية إلى أن "السعودية اتهمت باحتجاز جثث بعض الذين تم تنفيذ أحكام إعدام بحقهم، موضحة "ارتفع مع النصف الأول من العام 2023 عدد الجثامين المحتجزة إلى 140 على الأقل".

ووفقًا لتقرير نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا العام ومجموعة ريبريف، "تم تنفيذ أكثر من 1000 حكم بالإعدام منذ تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في عام 2015"

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد قال في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" نشرتها وسائل الإعلام الحكومية في آذار/مارس 2022، إن المملكة "تخلصت من عقوبة الإعدام باستثناء حالات القتل أو عندما يهدد شخص ما حياة العديد من الأشخاص".